Дети и рак: опыт немецких врачей

Эти пациенты - маленькие, но очень смелые. Дети, больные раком, - для врачей всегда тяжелый опыт. Чаще всего маленькие пациенты заболевает лейкемией. "Наиболее распространенный диагноз - острый лимфобластный лейкоз, - говорит Олаф Витт (Olaf Witt), директор Детского онкологического центра имени Хоппа. - Шанс на выживание у детей с таким диагнозом составляет 80 процентов, а для некоторых форм - даже 90 процентов". Этот медицинский центр был создан при Немецком центре исследований рака, университетской клинике и университете в Гейдельберге. Центр назван именем Дитмара Хоппа (Dietmar Hopp), который пожертвовал 20 миллионов евро на его создание, что составило примерно половину общей суммы на строительство.

Лечение рецидива злокачественной опухоли в большинстве случаев состоит из химиотерапии и лучевой терапии. Это может занять от нескольких месяцев до года. 60 лет назад спасти удавалось лишь 20 процентов детей. К 90-м годам прошлого века шансы на выживание увеличились в четыре раза, составив 80 процентов. "С тех пор цифры не меняются", - подчеркивает Витт. Это, по его словам, связано с тем, что для большинства типов опухолей у детей за последние десять-двадцать лет не было разработано существенно новых методов лечения.

Плохие прогнозы при рецидивах

"У вашего ребенка рак", - это, наверное, один из самых страшных диагнозов, о котором врач сообщает родителям. Но еще хуже, когда рак возвращается после месяцев интенсивной терапии. "Пока не существует эффективных методов лечения резистентных к терапии опухолей, возникающих при рецидиве", - уточняет Витт.

Рак возвращается примерно у двоих из десяти детей, больных раком. "Если опухоль пережила первую консервативную терапию и оказалась устойчива к ней, значит - она изменила свое биологическое поведение. Рак научился бороться с лекарствами, чтобы жить и размножаться", - объясняет Витт. Это, по мнению эксперта, сильно усложняет ситуацию.

"Вот почему шансы на выздоровление при рецидиве, особенно опухолей головного мозга, практически равны нулю. Средняя продолжительность жизни детей после того, как к ним вернулся рак, составляет девять месяцев", - добавляет Витт. При лейкемии шансы спасти ребенка - выше. В случае рецидива еще есть варианты лечения с перспективой на выздоровление.

Побочные действия и последствия

Побочные действия сильных препаратов, необходимых для лечения онкологических заболеваний, и последствия применения классических терапевтических средств широко известны. Например, химиотерапия может повлиять на работу сердца или репродуктивную способность. "Что касается облучения, то мы знаем, что эта терапия может оказать негативное воздействие на работу мозга. Чем младше ребенок, тем более выраженными могут быть последствия. Снижение концентрации, ухудшение способностей к обучению, проблемы с памятью, - эти и другие побочные действия может иметь терапия по лечению рака", - рассказывает директор Детского онкологического центра Олаф Витт.

Он подчеркивает, что в онкологических центрах по-прежнему не хватает лекарств, предназначенных специально для детей. В первую очередь, важную роль играет дозировка: взрослому с массой тела 70 или 80 килограммов нужна совершенно другая доза лекарств, чем ребенку весом около десяти килограммов или младенцу. "Кроме того, маленькие пациенты часто не могут или не хотят глотать большие таблетки", - говорит Витт. По его мнению, фармацевтические компании должны разрабатывать препараты специально для детей. "Это требует больших затрат времени и средств", - отмечает Олав Витт. Разработка лекарств для детей должна осуществляться с учетом практики врачей.

Фармацевтические компании разрабатывают лекарства от рака в первую очередь для взрослых. "Основная трудность заключается в том, что в разработке лекарств учитывается лишь экономический фактор, - говорит Витт. - Только около одного процента всех онкологических больных составляют дети и подростки. Фармацевтические компании с большей вероятностью окупят затраты на разработку лекарств для взрослых пациентов, чем на специальные лекарства для детей".

Большие различия

В настоящее время проводится несколько сотен клинических исследований в области борьбы с онкологическими заболеваниями у взрослых, а в области детской онкологии - их всего 20. Причин несколько: бюрократические препоны, этические соображениях по поводу проведения клинических исследований среди детей, высокие затраты для проведения таких исследований. В начале 2015 года Немецкий онкологический исследовательский центр в сотрудничестве со многими педиатрическими онкологическими клиниками в Германии запустил информационный регистр об индивидуализированной терапии рецидивов злокачественных новообразований у детей. Ученые проводят исследование, чтобы выяснить, в какой степени задействована генетическая информация об опухолях. Результаты этого исследования могут помочь подобрать лучшую терапию для детей, сосредоточив внимание на раковых заболеваниях, которые с наибольшей вероятностью снова возвращаются, включая опухоли головного мозга и саркомы.

В исследование включены дети и подростки, к которым вернулся рак. Для них больше нет стандартной терапии. "Около сотни детских немецких онкологических центров, а также 12 других европейских стран присылают нам материалы. С помощью новых молекулярных методов мы можем расщепить геном опухоли. Мы можем увидеть, где в геноме есть изменения, на которые можно воздействовать с помощью целевых препаратов", - объясняет Олав Витт. По словам эксперта, перспективна также иммунотерапия. Уже существует ряд антител, которые особенно эффективны против лейкемии и лимфомы.

У нового исследования уже есть хорошие результаты. Врачи в Гейдельберге смогли вылечить несколько детей, рак которых считался неизлечимым. Ученые так же смогли помочь нескольким детям частично подавить вновь появившуюся опухоль. Как правило, это дети, у которых мы обнаруживаем изменения в определенных генах, которые функционируют как сильные онкогенные драйверы, против которых существуют подходящие высокоселективные препараты по принципу "ключа и замка".

Пока онкологам удалось помочь небольшому числу маленьких пациентов. "Для того, чтобы такие методы лечения были эффективны для большинства пациентов, нужно много инвестировать в исследования",- уверен директор Детского онкологического центра при университетской клинике в Гейдельберге Олаф Витт.

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