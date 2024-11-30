Препарат ленакапавир против ВИЧ - эффективный, но дорогой

Ленакапавир на удивление эффективен в защите от заражения ВИЧ. Это лекарство, которое нужно вводить всего два раза в год, может стать переломным фактором в борьбе со СПИДом. Однако пока оно недоступно по цене.

Когда в июле 2024 года на Всемирной конференции по СПИДу представили результаты испытаний ленакапавира (Lenacapavir), специалистов охватил энтузиазм: с его помощью, возможно, удастся совершить решающий прорыв в борьбе со СПИДом.

"Я в восторге, - признается профессор Клара Леман (Clara Lehmann), руководительница Центра защиты от инфекционных заболеваний при Университетской клинике Кельна. - Когда были представлены эти данные, в зале царило такое воодушевление, какое я редко испытывала раньше. Это просто грандиозно!"

Что особенного в ленакапавире?

Этот антиретровирусный препарат продемонстрировал почти 100-процентную эффективность при профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. А кроме того, его нужно вводить всего два раза в год. Для сравнения: другие профилактические препараты, в виде инъекций, к примеру каботегравир (CAB), вводятся каждые 1-2 месяца, а таблетки "Трувада" нужно принимать ежедневно.

Речь идет не только об удобстве. То, что инъекции надо вводить так редко, раз в полгода, может серьезно облегчить ситуацию - особенно в тех случаях, когда лечение затруднено или семейные обстоятельства и стигматизация не позволяют принимать таблетки каждый день, говорит Астрид Бернер-Родореда (Astrid Berner-Rodoreda), научная сотрудница Гейдельбергского института глобального здравоохранения. По ее словам, в первую очередь, это пойдет на пользу женщинам и молодым девушкам, среди которых, согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС, UNAIDS), уровень заболеваемости ВИЧ по-прежнему чрезвычайно высок.

Когда ленакапавир появится на рынке?

Многообещающий препарат, разработанный американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, уже разрешен в ЕС для лечения пациентов с ВИЧ. Однако в продаже медикамента еще нет, поскольку производитель, по всей видимости, ожидает допуска в качестве противовирусного средства для доконтактной профилактики ВИЧ (HIV-PrEP). Ожидается, что такое разрешение будет выдано в ближайшее время.

Впрочем, пока неясно, станет ли ленакапавир долгожданным переломным моментом в борьбе со СПИДом - это может произойти только в том случае, если его начнут применять в широких масштабах. А для этого лекарство должно быть доступным по цене.

Сколько будет стоить новое лекарство?

Пока что ленакапавир стоит непомерно дорого: компания Gilead взимает за лечение более 40 000 долларов на человека в год. При том что другие препараты для профилактики ВИЧ стоят в среднем 50-60 евро в месяц, то есть около 600-700 евро в год.

Gilead объясняет высокую цену многолетними затратами на разработку. Однако эксперты и активисты по борьбе со СПИДом не признают этого аргумента. Астрид Бернер-Родореда, например, ссылается на расчеты британского фармаколога Эндрю Хилла из Ливерпульского университета, который подсчитал реальные затраты на производство ленакапавира.

По мнению Хилла, даже при рентабельности в 30 процентов, цена препарата должна составлять всего 40 долларов в год, то есть одну тысячную от того, что берет Gilead.

Где будет доступен ленакапавир?

Фармкомпания ведет переговоры с несколькими производителями дженериков, чтобы в будущем производить и продавать медикамент по более низкой цене в странах с низким уровнем доходов. Территория действия лицензии будет включать 120 стран, в том числе некоторые страны Африки к югу от Сахары, но в нее могут не войти некоторые страны со средним уровнем дохода, такие как Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу, хотя Gilead уже тестировала препарат и там. Это вызывает этические и юридические вопросы, полагает Бернер-Родореда.

Замдиректора ЮНЭЙДС Кристин Стеглинг придерживается аналогичной точки зрения. На презентации ежегодного отчета ЮНЭЙДС она заявила, что подобные "революционные инновации приведут к реальному сокращению числа новых инфекций только в том случае, если доступ к ним будет обеспечен всем людям".

Как действует ленакапавир?

Ленакапавир - это так называемый ингибитор капсида: его действующее вещество блокирует конусообразную белковую оболочку вокруг генома ВИЧ и подавляет размножение вируса.

При этом в отличие от большинства антиретровирусных препаратов, он действует на нескольких этапах жизни вируса иммунодефицита человека.

Насколько велик риск заражения ВИЧ в мире?

Международное сообщество стремится покончить с эпидемией ВИЧ к 2030 году. Но до этого еще далеко: носителями вируса во всем мире все еще являются более 40 миллионов человек. Лечение проходят около 30 миллионов человек. Остальные (четвертая часть от общего числа носителей) не получают антиретровирусную терапию, которая может снизить содержание вируса в крови до неопределяемого уровня.

В период с 2010 по 2021 год число новых случаев ВИЧ-инфицирования в мире сократилось на 22 процента. И все же, согласно недавнему отчету ЮНЭЙДС, в 2023 году было инфицировано около 1,3 миллиона человек.

Наибольшее снижение показателей зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. В то же время они продолжают расти в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Мы не добились большого прогресса в профилактике, и об этом нужно говорить открыто. Если мы действительно хотим покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году, то должны в следующем году сократить число новых случаев заражения до 370 000", - говорит Астрид Бернер-Родореда.

Смертность от ВИЧ в 2010-2021 годах также снизилась почти на 40 процентов. В прошлом году от болезней, связанных с ВИЧ, умерло около 630 000 человек - это самый низкий показатель с 2004 года.

Есть ли альтернативы?

Несмотря на интенсивные исследования, вакцины от ВИЧ до сих пор не существует. Но имеются несколько высокоэффективных средств доконтактной профилактики, которые предотвращают заражение ВИЧ. Пусть они не так удобны в использовании, но с их помощью в некоторых странах уже удалось значительно снизить уровень заражаемости.

Однако на сегодняшний день эти менее дорогие препараты зарекомендовали себя в основном в богатых государствах. В более же бедных странах, где нередко отмечается высокий уровень инфицирования ВИЧ, эти средства зачастую слишком дороги. "В 2023 году средства доконтактной профилактики получили только 15 процентов людей, которые в них нуждаются", - говорится в отчете ЮНЭЙДС.