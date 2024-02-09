Минздрав РФ не смог закупить часть лекарств для терапии ВИЧ

На некоторые препараты Минздрав установил цену на 98 процентов ниже прошлогодней, из-за чего поставщики не стали участвовать в аукционе, пишет "Коммерсант".

В России из 61 объявленного Минздравом аукциона по госзакупке препаратов для терапии ВИЧ в начале 2024 года 17 не состоялись из-за отсутствия предложений от поставщиков. Об этом газета "Коммерсант" пишет в пятницу, 9 февраля, со ссылкой на экспертную группу "Здравресурс"

Из 61 аукциона по закупке антиретровирусных препаратов (АРВ) для лечения ВИЧ по 14 уже заключены контракты на общую сумму около 7 млрд руб. Из-за отсутствия заявок от поставщиков не состоялись аукционы на общую сумму около 1 млрд руб.

Минздрав снизил начальную цену на 98 процентов

Вероятной причиной отсутствия интереса со стороны поставщиков опрошенные "Коммерсантом" активисты называют низкую начальную цену, предложенную ведомством. Максимальная цена контракта была установлена на 98 процентов ниже, чем год назад. Цены на некоторые препараты были снижены с 72,56 рубля до 1,54 руб. за таблетку.

В Минздраве заявили, что накопленных запасов препаратов для терапии ВИЧ в России хватит на три месяца, новые закупки ведутся, ситуация находится "на постоянном контроле". "Коммерсант" при этом пишет о жалобах пациентов в нескольких регионах на проблемы с лекарствами. В частности, перебои с эфавирензом наблюдаются в Астраханской области и с ритонавиром - в Республике Коми.

По состоянию на 2023 год в СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оценивали, что в России до полутора миллионов россиян или 1 процент являются носителями вируса иммунодефицита человека.

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