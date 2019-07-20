Илья Яшин уходит с поста главы округа московского муниципалитета

Глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционерИлья Яшин объявил о сложении своих полномочий. Такое сообщение опубликовано в его аккаунте в Facebook в понедельник, 12 июля. Эта информация подтверждена также российским сетевым издательством "МБХ медиа".

Прокуратура выполняет политический заказ?

Яшин объяснил свое решение тем, что одновременно с отказом допустить его на выборы в Мосгордумуусилилось давление на возглавляемый им муниципалитет Красносельского района.

"Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками", - цитирует политика интернет-издание "Медуза". Согласно высказанному Яшиным предположению, прокуратура выполняет политический заказ.

Как написал Яшин в Facebook, он намерен остаться рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. Таким образом, по его словам, он не оставит после себя "руины" и сохранит для своей команды "шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года".

Покидать Россию политик не планирует

Политик также заявил, что на пост нового главы района, который будет избираться 27 июля, его команда выдвинет депутата Красносельского совета депутатов Елену Котеночкину. По мнению Яшина, политики "должны не цепляться за свои места, а поддерживать ротацию". Как сказано в сообщении, покидать Россию оппозиционер не собирается.

Напомним, что в конце июня Мосгоризбирком не допустил Илью Яшина на довыборы в Мосгордуму, сославшись на его связь со структурами Алексея Навального, которые признаны "экстремистскими".

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