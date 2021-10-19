 Силовики ворвались в женский приют в Казани и увезли двух девушек | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2021

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Россия

Силовики ворвались в женский приют в Казани и увезли двух девушек

Силовики забрали двух девушек из кризисного центра для женщин в Казани. Девушки бежали из Дагестана, где их насильно выдали замуж, сообщили "НГ" правозащитники.

Домашнее насилие. Иллюстративное фото

В казанский кризисный центр "Мамин дом" ворвались силовики и забрали двух девушек, обратившихся туда за помощью. Инцидент произошел вечером понедельника, 18 октября.

Как рассказала "Новой газете" руководитель благотворительного фонда "Благие дела" Алия Байназарова, девушки приехали в Казань из Дагестана, где их насильно выдали замуж. По ее словам, отец одной из девушек - исламский проповедник. У одной из молодых женщин есть двухлетняя дочь.

"В четыре часа ночи к нам приехали девочки из Дагестана. Они были вынуждены бежать из своего родного города. У них было намерение начать новую жизнь", - рассказала Байназарова.

По ее словам, полицейские, не представившись, ворвались в кризисный шелтер "как к себе домой", "забрали девочек, как вещи", и увезли в полицию. В МВД по Республике Татарстан заявили "Новой газете", что "впервые слышат" об этом.

По словам правозащитницы Светланы Анохиной, девушки не выходили на связь около часа, после чего связались с ней, заявив, что у них якобы все хорошо, и попросив "не поднимать шумиху".

"Я ни на секунду не верю в то, что эти заявления добровольны", - подчеркнула Анохина. Она полагает, что женщин вскоре увезут в Дагестан.

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    Автор: Никита Баталов


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