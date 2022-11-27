Рождаемость в России снизилась на 6,5 процента

По итогам девяти месяцев 2022 года рождаемость в РФ уменьшилась на 6,5%, сообщила зампред Госдумы Кузнецова. На каждые 10 браков приходится семь разводов.

Рождаемость в России с января по сентябрь 2022 года снизилась на 6,5%. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила заместитель председателя Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите семьи и детства Анна Кузнецова. Она выступила перед участниками Всероссийского женского форума в Москве.

"Видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%", - сказала Кузнецова. Она добавила, что на каждые 10 браков приходится семь разводов. В последние годы соотношение оставалось примерно одинаковым.

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Во Всероссийском женском форуме приняли участие порядка тысячи женщин всех национальностей и вероисповеданий из 42 областей и республик РФ.

За 2020 год численность населения России уменьшилась с 146,74 млн до 146,23 млн человек (на 1 января 2021 года). Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не наблюдала такого падения с 2005 года. Тогда численность населения России упала со 143,8 млн до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

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