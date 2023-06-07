В Германии стареет население и снижается рождаемость

Население Германии в среднем старее, чем 70 лет тому назад, при этом темпы увеличения продолжительности жизни снизились. Если в 1950 году доля жителей в возрасте 65 лет и старше составляла около 10 процентов, то в 2021 года она достигла 22 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 7 июня.

За тот же период доля жителей ФРГ в возрасте до 15 лет сократилась с 23 до 14 процентов. Численность трудоспособного населения (возраст от 15 до 64 лет) практически не изменилась. В то же время численность населения Германии за отчетный период резко выросла - с 69,3 млн в 1950-м до 83,2 млн - в 2021 году (прирост на 20 процентов).

Продолжительность жизни увеличивается медленнее

Увеличение продолжительности жизни, происходившее существенными темпами вплоть до конца первой декады 21-го века, заметно замедлилось. Статистики связывают это с "небывало сильными волнами гриппа" и пандемией коронавируса. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни для мальчиков, родившихся в 2020 году, ныне составляет 78,5 лет (в 1950 году - 64,4 года), а для девочек - 83,4 года (в 1950-м - 68,5 года).

На старение населения Германии существенно влияет и сильное снижение рождаемости в стране. Эта тенденция компенсируется за счет миграции - в минувшем году, согласно предварительным данным, зафиксирован самый крупный нетто-прирост миграции с 1950 года - 1,5 млн человек, в основном, за счет беженцев из Украины.

За период с 1950 года в Германию ежегодно переселялось больше людей, чем эмигрировало. Это сглаживало так называемый дефицит рождаемости, поскольку с 1972 года в Германии ежегодно умирает больше людей, чем рождается.

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