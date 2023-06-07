  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ОбществоГермания

В Германии стареет население и снижается рождаемость

Сергей Ромашенко
48 мин. назад

Доля жителей ФРГ старше 65 лет достигла 22 процентов. Смертность в Германии превышает рождаемость с 1972 года, сообщили статистики.

https://p.dw.com/p/4SHp7
Пожилые в Германии
Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Население Германии в среднем старее, чем 70 лет тому назад, при этом темпы увеличения продолжительности жизни снизились. Если в 1950 году доля жителей в возрасте 65 лет и старше составляла около 10 процентов, то в 2021 года она достигла 22 процентов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 7 июня.

За тот же период доля жителей ФРГ в возрасте до 15 лет сократилась с 23 до 14 процентов. Численность трудоспособного населения (возраст от 15 до 64 лет) практически не изменилась. В то же время численность населения Германии за отчетный период резко выросла - с 69,3 млн в 1950-м до 83,2 млн - в 2021 году (прирост на 20 процентов).

Продолжительность жизни увеличивается медленнее

Увеличение продолжительности жизни, происходившее существенными темпами вплоть до конца первой декады 21-го века, заметно замедлилось. Статистики связывают это с "небывало сильными волнами гриппа" и пандемией коронавируса. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни для мальчиков, родившихся в 2020 году, ныне составляет 78,5 лет (в 1950 году - 64,4 года), а для девочек - 83,4 года (в 1950-м - 68,5 года).

На старение населения Германии существенно влияет и сильное снижение рождаемости в стране. Эта тенденция компенсируется за счет миграции - в минувшем году, согласно предварительным данным, зафиксирован самый крупный нетто-прирост миграции с 1950 года - 1,5 млн человек, в основном, за счет беженцев из Украины.

За период с 1950 года в Германию ежегодно переселялось больше людей, чем эмигрировало. Это сглаживало так называемый дефицит рождаемости, поскольку с 1972 года в Германии ежегодно умирает больше людей, чем рождается.

Смотрите также:

Германия стареет, правительство разрабатывает соответствующую стратегию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Старение населения: проблема (не)разрешима?

Старение населения: проблема (не)разрешима?

Нынешнее поколение немецких пенсионеров - последнее, которое может вести беззаботную жизнь, пророчат демографы. Пенсионное обеспечение и здравоохранение работают пока безотказно. Но ситуация скоро изменится. Что делать?
10 января 2012 г.04:26 мин.
external

Как совместить карьеру и семью?

Как совместить карьеру и семью?

Правительство ФРГ обеспокоено тем, что население страны стремительно стареет, а уровень рождаемости падает. Одна из причин - отсутствие семейной инфраструктуры и необходимость выбирать между семьей и карьерой.
Политика14 марта 2013 г.01:41 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Азовское море (фото из архива)

СФ одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество14 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Политика19 ч. назад61:14 мин.
Карикатура - потирающий руки судья в мантии стоит перед конвейером, на котором чередой движутся папки с надписью "Дело Навального" с номерами от 153 и выше.

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Права человека19 ч. назад
Во время торгов в аукционный зал кельнской семейной компании VAN HAM

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Культура20 ч. назад
Алексей Навальный, апрель 2023 года

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

Политика15 ч. назад
Добыча нефти в Кувейте

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Экономика и бизнес17 ч. назад
На главную страницу