Как украинки меняют демографию Германии

Немецкие ученые опубликовали крупное исследование о том, какие демографические вызовы ждут Германию через 20 лет. На ситуацию в стране сильное влияние оказала и война в Украине.

Население Германии в ближайшие два десятилетия в целом вырастет: к 2040 году прирост составит 0,6 процента по сравнению с 2020 годом, когда в стране проживали 83,15 миллиона человек. Однако для демографической ситуации будут характерны большие региональные различия: в западных землях Германии численность населения увеличится, а на востоке страны и в самой маленькой по площади федеральной земле - Сааре - население сократится. К таким выводам пришли немецкие ученые немецкого фонда Bertelsmann Sitftung , проведя масштабное демографическое исследование "Кто, где, сколько? Демографические тенденции в немецких коммунах до 2040 года" в рамках долгосрочного проекта Wegweiser-Kommune.de. Результаты были опубликованы 9 апреля.

В Германии вырастет доля пенсионеров

За сухими цифрами доклада ученых скрываются тревожные тенденции. Многие коммуны в ближайшие десятилетия окажутся перед серьезными вызовами. Старение населения - главная проблема страны - в ближайшие годы продолжит набирать обороты. Если в 2020 году доля населения в возрасте от 65 лет и старше составляла 20 процентов, через 20 лет она увеличится до 28 процентов. Для экономики Германии это означает усиление нагрузки на работающее население и дефицит кадров на рынке труда. Дополнительная нагрузка ляжет и на инфраструктуру, обеспечивающую потребности и нужды пожилого населения. По предварительным расчетам ученых, доля жителей Германии, только что или недавно вышедших на пенсию (в возрасте от 65 до 79 лет), к 2040 году увеличится до 18,4 процента. В 2020 году это было примерно 15 процентов от общей численности населения.

Где население Германии сократится сильнее всего

Демографическую ситуацию в Германии нельзя назвать однородной. В то время как на западе стране население будет расти, восточные земли Германии ощутят на себе резкое сокращение численности жителей. Самым заметным оно станет для земли Саксония-Анхальт: здесь количество населения за 20 лет сократится на 12, 3 процента.

По прогнозам, в Саксонии-Анхальт за следующие 20 лет произойдет самое масштабное сокращение населения Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Самый большой прирост ученые прогнозируют в земле Баден-Вюртемберг - более 4,5 процента. Если взглянуть на статистику по отдельным городам, то больше человек будет проживать в Берлине, Гамбурге(ученые прогнозируют рост численности населения почти на шесть процентов). А в Лейпциге, Потсдаме и Бамберге он составит 10 процентов!

Авторы исследования призывают к разработке целенаправленных стратегий и решительным действиям уже сейчас. Как подчеркивают аналитики, без финансирования на федеральном и земельном уровне многим регионам будет сложно преодолеть демографические вызовы.

Как война в Украине влияет на демографическую ситуацию в стране

Для прогноза ученых ключевую роль играют три фактора: уровень рождаемости, смертностии миграция населения. Первые два фактора развиваются в довольно жестких рамках: ученые могут прогнозировать их довольно точно. Миграция существенно осложняет задачу специалистам. Авторы исследования подчеркивают, что за последние годы демографические прогнозы в стране были осложнены двумя событиями: войной в Сирии в 2015 году и войной в Украине 2022 года. Оба вооруженных конфликта оказали большой эффект на расчеты ученых, подчеркивают эксперты фонда Bertelsmann Stiftung.

Они также обращают внимание на различие между двумя последними волнами миграции. Так, в отличие от мигрантов из Сирии, из Украины в Германию приехали в основном женщины молодого и среднего возраста. Каким образом это влияет на демографические тенденции, DW попросила прокомментировать одно из авторов исследований. "В результате меняется состав населения , особенно по части различных возрастных групп. Для муниципалитетов (коммун) это означает, например, что необходимо создавать больше мест в детских садах и школах и что забота о детях-беженцах и их матерях будет играть особое значение", - объяснила DW Петра Клуг (Petra Klug).

По мнению экспертов, чрезвычайно высокий уровень иммиграции, который наблюдался после начала полномасштабной войны в Украине, не сохранится. Однако возможно ли вообще прогнозировать миграционные процессы в условиях войны? Петра Клуг отвечает: "В 2020 году было зарегистрировано около 1,098 миллиона беженцев из Украины. Большая часть приехали в период с марта по май 2022 года. С августа 2022 года приток неуклонно снижается. Поэтому прогноз очевиден. Но, конечно, остается неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация, - никто не знает, когда и чем закончится эта война. Тем не менее, такие расчеты, которые могут, по крайней мере, показать тенденции, необходимы для процессов муниципального планирования. Поэтому мы регулярно обновляем наш прогноз, чтобы принять во внимание такие изменения".