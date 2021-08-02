Госсекретарь США: Режим Лукашенко нарушил основные права Тимановской

"Принуждая участницу Олимпиады Кристину Тимановскую к отъезду только за то, что она свободно выразила свое мнение, режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий", - написал во вторник, 3 августа глава Госдепа США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети Twitter.

По мнению госсекретаря США, подобные поступки нарушают олимпийский дух, являются нападением на основные права и недопустимы.

Ранее представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr), комментируя ситуацию вокруг Тимановской, призвала белорусские власти "уважать основные демократические права, включая свободу СМИ, прессы и свободу мнений". "Это относится к каждому гражданину Беларуси и, конечно же, к спортсменам и спортсменкам", - подчеркнула Адебар, общаясь с журналистами 2 августа.

Принуждение Тимановской к отъезду с Олимпиады

1 августа 24-летняя бегунья Кристина Тимановская, представляющая Беларусь на XXXII Олимпийских играх в Токио, обнародовала видеоролик, в котором заявила, что белорусские власти заставляют ее силой покинуть Японию и вернуться на родину в связи с высказанной ею критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.

2 августа стало известно, что Польша выдала спортсменке гуманитарную визу, которую та получила в посольстве страны в Токио.

Между тем Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил ходатайство Тимановской об участии в квалификационных забегах на дистанцию 200 метров. Спортсменка хотела использовать немедленно вступающее в силу постановление CAS, чтобы оспорить решение Национального олимпийского комитета Беларуси, отстранившего ее от участия в состязаниях. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.

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