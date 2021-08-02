 Госсекретарь США: Режим Лукашенко нарушил основные права Тимановской | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Госсекретарь США: Режим Лукашенко нарушил основные права Тимановской

Принуждение белорусскими властями бегуньи Кристины Тимановской покинуть Олимпиаду за свободное выражение мнения - недопустимо, заявил Энтони Блинкен.

Белорусская спортсменка, участница XXXII летних Олимпийских игр в Токио Кристина Тимановская

Кристина Тимановская

"Принуждая участницу Олимпиады Кристину Тимановскую к отъезду только за то, что она свободно выразила свое мнение, режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий", - написал во вторник, 3 августа глава Госдепа США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети Twitter.

По мнению госсекретаря США, подобные поступки нарушают олимпийский дух, являются нападением на основные права и недопустимы.

Ранее представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr), комментируя ситуацию вокруг Тимановской, призвала белорусские власти "уважать основные демократические права, включая свободу СМИ, прессы и свободу мнений". "Это относится к каждому гражданину Беларуси и, конечно же, к спортсменам и спортсменкам", - подчеркнула Адебар, общаясь с журналистами 2 августа.

Принуждение Тимановской к отъезду с Олимпиады

1 августа 24-летняя бегунья Кристина Тимановская, представляющая Беларусь на XXXII Олимпийских играх в Токио, обнародовала видеоролик, в котором заявила, что белорусские власти заставляют ее силой покинуть Японию и вернуться на родину в связи с высказанной ею критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.

2 августа стало известно, что Польша выдала спортсменке гуманитарную визу, которую та получила в посольстве страны в Токио.

Между тем Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил ходатайство Тимановской об участии в квалификационных забегах на дистанцию 200 метров. Спортсменка хотела использовать немедленно вступающее в силу постановление CAS, чтобы оспорить решение Национального олимпийского комитета Беларуси, отстранившего ее от участия в состязаниях. Как отмечается в пресс-релизе CAS, причиной такого решения стало то, что Тимановская не смогла доказать свою правоту.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 43:09

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткие санкции ЕС против режима Лукашенко и реакция на суд над Тихановским. DW Новости (24.06.2021)  

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?  

Также по теме

Krystsina Tsimanouskaya (BLR) im Ziel im Vorlauf über die 200m European Athletics Championships; Berlin, 10.08.2018 *** Local Caption *** 00146005

Польша выдала Кристине Тимановской гуманитарную визу 02.08.2021

Белорусская участница Олимпиады в Токио Кристина Тимановская может получить убежище в Польше после того, как ее попытались силой отправить из Японии на родину.

Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской 01.08.2021

Представители МОК пообщались с членом белорусской сборной Кристиной Тимановской, которую тренеры попытались против ее воли вывезти из Токио.

July 11, 2019 - Napoli, Campania, Italy - TSIMANOUSKAYA Krystsina of Belarus first classified in the Women's 200m Final during day 10 of the Napoli 2019 Summer Universiade. (Credit Image: © Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио 01.08.2021

После критики в адрес тренеров в соцсетях Кристину Тимановскую привезли с вещами в аэропорт Токио. По данным оппозиционера Латушко, решение об эвакуации принял лично Лукашенко.

Реклама

Самые читаемые

БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко  

Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко  

Экс-президент Кыргызстана Акаев заявил о готовности сотрудничать со следствием  