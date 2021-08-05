 Тимановская получила возможность продолжать спортивную карьеру в Польше | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Тимановская получила возможность продолжать спортивную карьеру в Польше

Белорусскую спортсменку уже проинформировали о вариантах продолжения карьеры в Польше, а крупнейший нефтеперерабатывающий концерн страны предложил ей спонсорскую поддержку.

Кристина Тимановская и белорусский оппозиционный политик Павел Латушко на пресс-конференции в Варшаве

Кристина Тимановская и белорусский оппозиционный политик Павел Латушко на пресс-конференции в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся от возвращения на родину из Токио и бежавшая в Евросоюз, обеспечена возможностью продолжать свою спортивную карьеру в Польше, сообщило в пятницу, 6 августа, в Варшаве министерство культуры, национального наследия и спорта этой страны.

Согласно обнародованным сведениям, во время состоявшейся в пятницу в Варшаве встречи 24-летнюю бегунью проинформировали о том, какие у нее есть варианты. На следующую неделю запланировано еще несколько встреч. Между тем глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек уже предложил Тимановской спонсорскую поддержку. "Мы вместе играем в одной команде", - написал он в Twitter.

Спортсменка готова стать символом поддержки всех белорусов

Как заявила Тимановская в интервью польскому новостному телеканалу TVN24, у себя на родине она не принимала участия в политических протестах, интересовалась исключительно спортом и занималась подготовкой к первым в ее жизни Олимпийским играм. Но теперь, по ее словам, она не может больше "стоять в стороне" и готова стать символом поддержки всех белорусов, которые хотят говорить то, что думают, и всех, кто находится под давлением.

Напомним, Кристина Тимановская прибыла в Польшу по предоставленной ей этой страной гуманитарной визе. Как утверждает девушка, в Токио у нее произошел  конфликт с белорусскими спортивными функционерами , после чего легкоатлетку против ее воли намеревались отстранить от участия в Олимпийских играх и отправить обратно в Беларусь. За поддержкой она вынуждена была обратиться в посольство Польши в Токио, где ей было предоставило ей убежище.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 05:30

Кристина Тимановская о бегстве, семье, спорте и отношении к протестам

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21)  

Легкоатлеты Максимова и Кравченко о своем побеге от Лукашенко  

Также по теме

05/08/2021*** Belarusian sprinter Krystsina Tsimanouskaya, who left the Olympic Games in Tokyo and and seeks asylum in Poland, attends an interview with Reuters in Warsaw, Poland August 5, 2021. REUTERS/Darek Golik NO RESALES. NO ARCHIVES

Кристина Тимановская: Моя мечта - Олимпиады-2024 и 2028 05.08.2021

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после прибытия из Токио в Варшаву рассказала в интервью DW о своих карьерных планах.

Krystsina Tsimanouskaya (BLR) im Ziel im Vorlauf über die 200m European Athletics Championships; Berlin, 10.08.2018 *** Local Caption *** 00146005

Польша выдала Кристине Тимановской гуманитарную визу 02.08.2021

Белорусская участница Олимпиады в Токио Кристина Тимановская может получить убежище в Польше после того, как ее попытались силой отправить из Японии на родину.

5.08.2021, Warschau, Polen, Die Sportlerin Kristina Timanowskaja und belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko bei der Pressekonferenz

Кристина Тимановская пока не планирует просить политическое убежище в Польше 05.08.2021

На пресс-конференции в Варшаве белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выразила намерение продолжить спортивную карьеру.

Реклама

Самые читаемые

CNN предполагает наличие "лагеря для политзаключенных" под Минском  

В Беларуси начался суд над выданным Россией чемпионом мира Кудиным  

Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе  