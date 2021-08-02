 Кристина Тимановская: Моя мечта - Олимпиады-2024 и 2028 | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.08.2021

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Беларусь

Кристина Тимановская: Моя мечта - Олимпиады-2024 и 2028

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после прибытия из Токио в Варшаву рассказала в интервью DW о своих карьерных планах.

Кристина Тимановская в Варшаве, 5 августа 2021 года

Кристина Тимановская в Варшаве

Легкоатлетка Кристина Тимановская, представлявшая Беларусь на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, не собирается завершать спортивную карьеру после вынужденного отказа от дальнейшего участия в соревнованиях в Японии. Ее большой мечтой остается участие в Олимпиаде 2024 года и, возможно, 2028 года, рассказала 24-летняя спортсменка в четверг, 5 августа, в интервью DW.

По словам Тимановской, участие в будущих Олимпийских играх было для нее "большой мечтой" и до событий, которые привели к тому, что она оказалась вынуждена отказаться от возвращения в Беларусь.

Говоря о своем самочувствии в связи с событиями последних дней, Тимановская отметила, что ощущает себя в безопасности, находясь в Польше. "Я чувствую себя очень хорошо, потому что ощущаю поддержку со всего мира. Эта поддержка делает меня сильнее", - подчеркнула она.

Тимановская не исключает возвращения в Беларусь

В этот же день, 5 августа, выступая на пресс-конференции в Варшаве, Тимановская не исключила возможность возвращения на родину при отсутствии угроз. "Я готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое нахождение в стране будет безопасно", - отметила она. При этом спортсменка ответила утвердительно на вопрос об опасениях за безопасность своих близких, оставшихся в Беларуси.

Спортсменка призвала белорусов перестать "бояться, если на них оказывается какое-то давление", и смело заявлять о проблемах. Она выразила желание поддержать соотечественников, оказавшихся в подобной ситуации, и призвала их обращаться к ней.

Между тем информагентство Reuters вечером 5 августа сообщило со ссылкой на белорусского оппозиционера Павла Латушко, что муж Кристины Тимановской также прибыл в Варшаву и уже встретился со своей супругой.

Принуждение Тимановской к отъезду из Токио

30 июля Кристина Тимановская резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа стало известно, что Тимановскую отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и пытаются насильно вывезти из Японии в Беларусь. В токийском аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки на рейс и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко. 4 августа спортсменка прилетела из Токио сначала в Вену, затем в Варшаву.

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