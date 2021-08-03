Олимпиада: Белоруски последние в эстафете, на которую планировали Тимановскую

Белорусские бегуньи в четверг, 5 августа, показали на Олимпиаде в Токио худшее время в полуфинале эстафеты 4 по 400 метров - 3.33.00. Женская олимпийская сборная Беларуси в составе Александры Хильманович, Юлии Близнец, Эльвиры Герман, Астерии Лимай, финишировала последней из 15 команд, участвовавших в соревнованиях. В тройке лидеров - США (3.20.86), Ямайка (3.21.95) и Польша (3.23.10).

Эльвира Герман приняла участие в эстафете, заменив Кристину Тимановскую, которую тренеры планировали заявить без ее согласия. После того как спортсменка раскритиковала за это руководство сборной, поскольку она готовилась к другим соревнованиям, Национальный олимпийский комитет Беларуси отстранил ее от участия в Олимпийских играх, бегунью пытались вывезти из Японии против ее воли. Кристина Тимановская получила гуманитарную визу от властей Польши и 4 августа прилетела в Варшаву через Вену.

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