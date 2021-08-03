 Олимпиада: Белоруски последние в эстафете, на которую планировали Тимановскую | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2021

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Европа

Олимпиада: Белоруски последние в эстафете, на которую планировали Тимановскую

В Токио женская сборная Беларуси показала худшее время из 15 команд на эстафете 4х400. На этот вид соревнований тренеры хотели заявить Кристину Тимановскую, но после ее критики спортсменку отстранили от Олимпиады.

Соревнование по бегу среди женщин

Белорусские бегуньи в четверг, 5 августа, показали на Олимпиаде в Токио худшее время в полуфинале эстафеты 4 по 400 метров - 3.33.00. Женская олимпийская сборная Беларуси в составе Александры Хильманович, Юлии Близнец, Эльвиры Герман, Астерии Лимай, финишировала последней из 15 команд, участвовавших в соревнованиях. В тройке лидеров - США (3.20.86), Ямайка (3.21.95) и Польша (3.23.10).

Эльвира Герман приняла участие в эстафете, заменив Кристину Тимановскую, которую тренеры планировали заявить без ее согласия. После того как спортсменка раскритиковала за это руководство сборной, поскольку она готовилась к другим соревнованиям, Национальный олимпийский комитет Беларуси отстранил ее от участия в Олимпийских играх, бегунью пытались вывезти из Японии против ее воли. Кристина Тимановская получила гуманитарную визу от властей Польши и 4 августа прилетела в Варшаву через Вену.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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