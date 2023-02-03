Страны Балтии и Польша раскритиковали МОК по РФ и Беларуси

Отвечающие за развитие спорта министры в правительствах Литвы, Латвии, Эстонии и Польши резко осудили идею Международного олимпийского комитета (МОК) дать возможность атлетам из России и Беларуси принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Совместное заявление министров на эту тему было обнародовано в четверг, 2 февраля.

Ранее, 25 января, МОК опубликовал заявление , в котором выражалась солидарность организации с украинскими спортсменами и намерение делать все для того, чтобы они смогли принять участие в Олимпиадах 2024 и 2026 годов. В этом же документе, однако, указывалось на неприемлемость отстранения от соревнований спортсменов лишь на основании их паспортов.

Условия МОК для возвращения на соревнования россиян и белорусов

В этой связи в МОК предложили дать возможность российским и белорусским спортсменам вернуться к участию в международных соревнованиях, от которых их отстранили после начала российского вторжения в Украину. При этом выдвигалось два условия: нейтральный статус атлетов, то есть отсутствие национального флага, гимна и других атрибутов, указывающих на их принадлежность к России или Беларуси. Второе требование заключается в строгом антидопинговом контроле и факте поддержки спортсменом мирной миссии МОК.

Усилия, направленные на возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под прикрытием нейтральности, легитимизировали бы политические решения России и Беларуси и широко распространенную там пропаганду, говорится в заявлении министров спорта из стран Балтии и Польши. По их мнению, спорт в таком случае использовался бы, чтобы отвлечь внимание от российской агрессии против Украины.

Кроме того, допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям поставил бы в трудное положение украинских атлетов, в частности, если бы им пришлось выступать против соперников из России или Беларуси или оказаться перед лицом их болельщиков, заявляют авторы.

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