  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Коллаж из фотографий национальных флагов России и Беларуси и логотипа МОК на экране смартфона
Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
СпортРоссия

Страны Балтии и Польша раскритиковали МОК по РФ и Беларуси

Александра Иванова
21 мин. назад

Литва, Латвия, Эстония и Польша считают неприемлемым возвращение российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

https://p.dw.com/p/4N364

Отвечающие за развитие спорта министры в правительствах Литвы, Латвии, Эстонии и Польши резко осудили идею Международного олимпийского комитета (МОК) дать возможность атлетам из России и Беларуси принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Совместное заявление министров на эту тему было обнародовано в четверг, 2 февраля.

Ранее, 25 января, МОК опубликовал заявление, в котором выражалась солидарность организации с украинскими спортсменами и намерение делать все для того, чтобы они смогли принять участие в Олимпиадах 2024 и 2026 годов. В этом же документе, однако, указывалось на неприемлемость отстранения от соревнований спортсменов лишь на основании их паспортов.

Условия МОК для возвращения на соревнования россиян и белорусов

В этой связи в МОК предложили дать возможность российским и белорусским спортсменам вернуться к участию в международных соревнованиях, от которых их отстранили после начала российского вторжения в Украину. При этом выдвигалось два условия: нейтральный статус атлетов, то есть отсутствие национального флага, гимна и других атрибутов, указывающих на их принадлежность к России или Беларуси. Второе требование заключается в строгом антидопинговом контроле и факте поддержки спортсменом мирной миссии МОК.

Усилия, направленные на возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под прикрытием нейтральности, легитимизировали бы политические решения России и Беларуси и широко распространенную там пропаганду, говорится в заявлении министров спорта из стран Балтии и Польши. По их мнению, спорт в таком случае использовался бы, чтобы отвлечь внимание от российской агрессии против Украины.

Кроме того, допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям поставил бы в трудное положение украинских атлетов, в частности, если бы им пришлось выступать против соперников из России или Беларуси или оказаться перед лицом их болельщиков, заявляют авторы.

Смотрите также:

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21)

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21)

Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.
5 августа 2021 г.19:59 мин.
external

Легкоатлеты Максимова и Кравченко о своем побеге от Лукашенко

Легкоатлеты Максимова и Кравченко о своем побеге от Лукашенко

На фоне скандала с Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио все больше спортсменов покидают Беларусь. Яна Максимова и Андрей Кравченко принимали активное участие в протестах в Беларуси. Они уехали в Германию из соображений безопасности.
Политика5 августа 2021 г.03:21 мин.

Заявление МОК по условиям возвращения российских и белорусских спорстменов на международные соревнования

Statement on solidarity with Ukraine, sanctions against Russia and Belarus, and the status of athletes from these countries
olympics.com
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в Марбурге

Шольц: Будем избегать эскалации, ведущей к войне РФ и НАТО

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти

1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти

Политика7 ч. назад12:34 мин.
Карикатура - несколько мужчин устанавливают бюст Сталина, Сталин "заносит" над ними руку с плеткой.

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Бюст Сталину в Волгограде: плеть диктатора снова над Россией

Политика10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

Политика11 ч. назад60:08 мин.
Deutschland | Hospitierende ukrainische Ärzte am BG Universtitätsklinikum Bergmannsheil Bochum

Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых

Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых

Конфликты23 ч. назад
Кладбище Россошки

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

80 лет после Сталинградской битвы: в ФРГ призывают к миру

Культура9 ч. назад
Флаги с логотипом OMV перед штаб-квартирой австрийского концерна в Вене

Австрийский партнер "Газпрома" OMV не знает, как уйти из РФ

Австрийский партнер "Газпрома" OMV не знает, как уйти из РФ

Экономика и бизнес10 ч. назад
На главную страницу