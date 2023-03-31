Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Российский футбол готовится к важному решению - 31 марта состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором примут решение, останется ли футбол РФ в Европе. Если будет принято решение об уходе, необходимо будет только получить одобрение от Азиатской футбольной конфедерации, и российская сборная вместе со всей клубной системой переместятся из Европы в Азию.

РФС уйдет в Азию?

О возможном уходе российского футбола в азиатскую конфедерацию говорят все: от действующих спортсменов до министров. "Это способ лечения болезни ушей отрезанием ноги. Уход в Азию не скажется хорошо на российском футболе в долгосрочной перспективе, в Азии ниже уровень и статус футбола. При этом я понимаю, что спортивные чиновники - люди подневольные и им надо что-то делать", - считает спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов.

Тема быстро приобрела политический окрас, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил , что выбор нужно делать уже сейчас в связи со скорыми отборами на крупные турниры, а также что "некоторые страны" в Азии могут проголосовать против, "чтобы не получать еще одного сильного конкурента". Глава РФС Александр Дюков тоже подтверждает реальность перехода и призывает дождаться 31 марта, "главное - выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026", добавляет Дюков.

В футболе тоже не обходится без политики Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

При этом найти действующего российского футболиста, который хотел бы перехода в Азию, очень непросто. Форвард ЦСКА Федор Чалов сказал , что "никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК". Вторит нападающему "армейцев" и бывший футболист и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев : "Я категорически против. Лучше играть с "Баварией", "Барселоной" и "Манчестер Сити", чем с азиатскими клубами. С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию".

Российский футбол в изоляции

"Спорт сейчас - это тоже политика. Решение об уходе в Азию лоббируют Дюков и, возможно, Алексей Миллер (председатель правления "Газпрома". - Ред.). Через футбол "Газпром" продвигал раньше себя в Европе, после закрытия общения с Европой функционерам нужно спасаться от безвременья. Моментальный переход в Азию ничего не решает для современного футбола, он улучшит лишь состояние чиновников", - рассуждает Шмурнов.

Сближение с Азией происходит не только на словах, Россия теперь постоянно проводит товарищеские игры с "дружественными странами". В конце марта футбольная сборная РФ сыграла с Ираном и Ираком, а на июнь намечен первый в истории чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин. В соперниках России будут все тот же Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Спонсором нового турнира сразу обозначили государственный "Газпром".

Болельщицы российской сборной на матче Россия - Иран, 23 марта 2023 года Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Клубный футбол страдает от санкций едва ли не больше, чем сборные. Получив запрет на участие в международных соревнованиях, российские клубы оказались законсервированы в своей среде, откуда массово начали уходить легионеры. Исход иностранных футболистов (в первую очередь европейцев) сильно снизил уровень первенства страны. Клубы перестали соревноваться за выход в еврокубки, которые давали существенный приток денег, а также позволяли проявлять себя на высочайшем мировом уровне. "Даже если мы начнем играть в азиатских соревнованиях, мне как болельщику от этого ни горячо ни холодно. За товарищескими матчами сборной следить я совсем перестал, они ничего не решают. Еще год назад, когда Россия играла в отборе на чемпионат Европы в Германии, было интересно и захватывающе следить за нашей командой", - говорит руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Паспорт болельщика и пустые трибуны

На этом фоне в российский футбол пришел FAN ID. Паспорт болельщика был впервые опробован на ЧМ-2018, а в прошлом году даже протесты фанатов не смогли отменить его принятия. Болельщики выходили на трибуны с плакатами "FAN ID - убийца футбола", а самые ярые из них объявили бойкот. "Основная причина непопулярности FAN ID - это то, что тебя без объяснения причин могут лишить права ходить на стадион, например, за участие в митинге, что для многих - главное хобби в жизни. Раньше поведение фанатов регулировалось в суде, сейчас просто лицо твое не понравилось - и все, замучаешься пороги обивать!" - объясняет мотивацию фанатов Шпрыгин.

В итоге на матчи перестали ходить не только ультрас, но и "семейные" болельщики. На матче "Торпедо" - "Урал" собралось 207 болельщиков при вместимости "Арена Химки" в 18636 человек, это - второй с конца результат в истории. У большинства клубов российского чемпионата посещаемость просела более чем наполовину. Совокупные потери российских клубов лиги могут достичь 1,5 млрд рублей.

До войны в Украине "Газпром" был спонсором немецкого футбольного клуба Schalke 04, 28 февраля 2022 года клуб расторг договор Фото: Caroline Seidel-Dißmann/dpa/picture alliance

Возвращение спортсменов из РФ и отмена соревнований

Чем ближе к крупным соревнованиям, тем больше изоляция российского спорта становится темой дискуссий в Европе. 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Федерации отреагировали на это решение сдержанно, пока российских атлетов на международные старты никто не вернул.

При этом есть прецеденты попыток возвращения россиян в мировой спорт. 10 марта Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе провела голосование, в ходе которого большинство проголосовало за возвращение России. Но в итоге это обернулось отменой соревнований: в знак протеста принимать россиян отказались три страны - Финляндия, Германия и Швеция. Также в марте в Индии прошел женский чемпионат мира по боксу, куда еще осенью пригласили сборную России (с флагом и гимном). Из-за участия россиянок 11 стран объявили бойкот турниру.

Между тем по пути, который может выбрать РФС, уже прошли российские шахматы. 28 февраля Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. "В отличие от футбола мы после перехода в Азию не только не теряем в конкурентности, а наоборот. Индия, Китай, Иран - лидеры мировых шахмат", - рассказывал порталу Sports.ru главный тренер женской сборной России, гроссмейстер Сергей Рублевский.

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