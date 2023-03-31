  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС) Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance
СпортРоссия

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Кирилл Букетов
21 мин. назад

Игры с "Баварией", "Барселоной" и "Манчестер Сити" теперь в прошлом? Война отрезала российский спорт от основного партнера и конкурента - Европы.

https://p.dw.com/p/4PWTX

Российский футбол готовится к важному решению - 31 марта состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором примут решение, останется ли футбол РФ в Европе. Если будет принято решение об уходе, необходимо будет только получить одобрение от Азиатской футбольной конфедерации, и российская сборная вместе со всей клубной системой переместятся из Европы в Азию.

РФС уйдет в Азию?

О возможном уходе российского футбола в азиатскую конфедерацию говорят все: от действующих спортсменов до министров. "Это способ лечения болезни ушей отрезанием ноги. Уход в Азию не скажется хорошо на российском футболе в долгосрочной перспективе, в Азии ниже уровень и статус футбола. При этом я понимаю, что спортивные чиновники - люди подневольные и им надо что-то делать", - считает спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов.

Тема быстро приобрела политический окрас, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что выбор нужно делать уже сейчас в связи со скорыми отборами на крупные турниры, а также что "некоторые страны" в Азии могут проголосовать против, "чтобы не получать еще одного сильного конкурента". Глава РФС Александр Дюков тоже подтверждает реальность перехода и призывает дождаться 31 марта, "главное - выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026", добавляет Дюков.

В футболе тоже не обходится без политики
В футболе тоже не обходится без политики Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

При этом найти действующего российского футболиста, который хотел бы перехода в Азию, очень непросто. Форвард ЦСКА Федор Чалов сказал, что "никому это не интересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК". Вторит нападающему "армейцев" и бывший футболист и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев: "Я категорически против. Лучше играть с "Баварией", "Барселоной" и "Манчестер Сити", чем с азиатскими клубами. С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию".

Российский футбол в изоляции

"Спорт сейчас - это тоже политика. Решение об уходе в Азию лоббируют Дюков и, возможно, Алексей Миллер (председатель правления "Газпрома". - Ред.). Через футбол "Газпром" продвигал раньше себя в Европе, после закрытия общения с Европой функционерам нужно спасаться от безвременья. Моментальный переход в Азию ничего не решает для современного футбола, он улучшит лишь состояние чиновников", - рассуждает Шмурнов.

Сближение с Азией происходит не только на словах, Россия теперь постоянно проводит товарищеские игры с "дружественными странами". В конце марта футбольная сборная РФ сыграла с Ираном и Ираком, а на июнь намечен первый в истории чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) среди мужчин. В соперниках России будут все тот же Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Спонсором нового турнира сразу обозначили государственный "Газпром".

Болельщицы российской сборной на матче Россия - Иран, 23 марта 2023 года
Болельщицы российской сборной на матче Россия - Иран, 23 марта 2023 годаФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Клубный футбол страдает от санкций едва ли не больше, чем сборные. Получив запрет на участие в международных соревнованиях, российские клубы оказались законсервированы в своей среде, откуда массово начали уходить легионеры. Исход иностранных футболистов (в первую очередь европейцев) сильно снизил уровень первенства страны. Клубы перестали соревноваться за выход в еврокубки, которые давали существенный приток денег, а также позволяли проявлять себя на высочайшем мировом уровне. "Даже если мы начнем играть в азиатских соревнованиях, мне как болельщику от этого ни горячо ни холодно. За товарищескими матчами сборной следить я совсем перестал, они ничего не решают. Еще год назад, когда Россия играла в отборе на чемпионат Европы в Германии, было интересно и захватывающе следить за нашей командой", - говорит руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Паспорт болельщика и пустые трибуны

На этом фоне в российский футбол пришел FAN ID. Паспорт болельщика был впервые опробован на ЧМ-2018, а в прошлом году даже протесты фанатов не смогли отменить его принятия. Болельщики выходили на трибуны с плакатами "FAN ID - убийца футбола", а самые ярые из них объявили бойкот. "Основная причина непопулярности FAN ID - это то, что тебя без объяснения причин могут лишить права ходить на стадион, например, за участие в митинге, что для многих - главное хобби в жизни. Раньше поведение фанатов регулировалось в суде, сейчас просто лицо твое не понравилось - и все, замучаешься пороги обивать!" - объясняет мотивацию фанатов Шпрыгин.

В итоге на матчи перестали ходить не только ультрас, но и "семейные" болельщики. На матче "Торпедо" - "Урал" собралось 207 болельщиков при вместимости "Арена Химки" в 18636 человек, это - второй с конца результат в истории. У большинства клубов российского чемпионата посещаемость просела более чем наполовину. Совокупные потери российских клубов лиги могут достичь 1,5 млрд рублей.

Логотипы
До войны в Украине "Газпром" был спонсором немецкого футбольного клуба Schalke 04, 28 февраля 2022 года клуб расторг договорФото: Caroline Seidel-Dißmann/dpa/picture alliance

Возвращение спортсменов из РФ и отмена соревнований

Чем ближе к крупным соревнованиям, тем больше изоляция российского спорта становится темой дискуссий в Европе. 28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Федерации отреагировали на это решение сдержанно, пока российских атлетов на международные старты никто не вернул.

При этом есть прецеденты попыток возвращения россиян в мировой спорт. 10 марта Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе провела голосование, в ходе которого большинство проголосовало за возвращение России. Но в итоге это обернулось отменой соревнований: в знак протеста принимать россиян отказались три страны - Финляндия, Германия и Швеция. Также в марте в Индии прошел женский чемпионат мира по боксу, куда еще осенью пригласили сборную России (с флагом и гимном). Из-за участия россиянок 11 стран объявили бойкот турниру.

Между тем по пути, который может выбрать РФС, уже прошли российские шахматы. 28 февраля Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. "В отличие от футбола мы после перехода в Азию не только не теряем в конкурентности, а наоборот. Индия, Китай, Иран - лидеры мировых шахмат", - рассказывал порталу Sports.ru главный тренер женской сборной России, гроссмейстер Сергей Рублевский.

Смотрите также:

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью

Накануне Совета ФИФА в США глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассказал DW об отношении к Клубному чемпионату мира, отбору команд и распределению турнирных доходов. Но это интервью закончилось скандалом.
Спорт14 марта 2019 г.12:25 мин.
external

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)

Несмотря на провальное выступление сборной Германии на ЧМ в России этим летом, немцев все же назвать можно чемпионами мира по футболу - среди роботов.
Общество21 декабря 2018 г.02:15 мин.

Интервью министра спорта РФ

Интервью министра спорта РФ
www.sports.ru
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эван Гершкович

"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ

Политика10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: американская "Статуя Свободы" стоит перед банкоматом и протягивает к нему руку с картой Visa.

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Политика12 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Политика13 ч. назад59:28 мин.
Люди у доски с информацией о кандидатах в депутаты парламента Казахстана

Хотят ли казахстанцы перемен? Что выявили выборы в парламент

Хотят ли казахстанцы перемен? Что выявили выборы в парламент

Политика17 ч. назад
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Спорт21 мин. назад
Прихожане УПЦ МП возле Крестовоздвиженского храма в Лавре, 29 марта 2023 года

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

Общество10 ч. назад
Протесты в Израиле против судебной реформы, 27 марта 2023 года

Возможен ли в Израиле компромисс по судебной реформе?

Возможен ли в Израиле компромисс по судебной реформе?

Политика11 ч. назад
На главную страницу