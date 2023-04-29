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Соревнования по дзюдоФото: Gwendoline Le Golf/Panoramic/Imago Imes
ПолитикаГлобальные темы

Дзюдоистов из РФ и РБ допустят до международных турниров

Ольга Лебедева
44 мин. назад

Международная федерация дзюдо будет принимать индивидуальные решения о допуске россиян и белорусов после их проверки на возможную поддержку военной пропаганды.

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Международная федерация дзюдо (IJF) допустит спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам в качестве индивидуальных атлетов в нейтральном статусе. Все лица, заявленные для участия в соревнованиях, будут проходить проверку на возможную поддержку военной пропаганды, сообщила организация в субботу, 29 апреля, на своем сайте.

Исполнительный комитет IJF привлечет независимую авторитетную компанию для изучения биографических данных всех спортсменов и сопровождающих, включая содержание их аккаунтов в соцсетях. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые пройдут эти проверки, смогут быть допущены к турнирам, отмечается в заявлении. "Такое решение предоставит возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые хотят исполнить свою олимпийскую мечту", - заявила организация.

"Спорт - главный мост для диалога и примирения"

В заявлении также указывается, что "спорт является главным мостом для диалога и примирения". "Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны и гибели людей. Мы твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом, вне зависимости от этнической принадлежности, религии или пола", - подчеркнула федерация.

Несколько недель назад Международный олимпийский комитет(МОК) возобновил дискуссии о возможности возвращения атлетов из РФ и Беларуси на международные соревнования. Он выступил с рекомендациями, которые могут позволить выступающим против войны россиянам и белорусам после года запретов вновь участвовать в турнирах. Рекомендации МОК подверглись широкой критике в ряде стран. В Киеве заявили, что спортсмены Украины будут бойкотировать соревнования с участием российских или белорусских атлетов. Немецкие атлеты также выступили против допуска россиян и белорусов, поскольку и сами спортсмены, и спорт в этих странах, "стали инструментами для военной пропаганды Путина".

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