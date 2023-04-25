В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Комитет ПАСЕ считает, что во время войны РФ против Украины спорт не может оставаться вне политики, и призывает МОК не допустить атлетов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024.

Пока Международный олимпийский комитет (МОК) и мировое спортивное сообщество думают над допуском российских и белорусских атлетов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, свое мнение по этому поводу высказали в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Слушания об отстранении спортсменов из РФ и РБ от участия в Олимпийских играх прошли во вторник, 25 апреля, в Страсбурге, в комитете ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа при участии представителей международных спортивных организаций, чиновников и депутатов ассамблеи.

"Война противоречит миссии олимпийского движения"

В конце февраля прошлого года российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться при условии, если они не высказывались в поддержку войны и не употребляют допинга. А 28 марта МОК заявил, что рекомендует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Но поскольку эти рекомендации не распространяются на Олимпийские Игры 2024 года, то дебаты между странами, выступающими против участия в них спортсменов из России и Беларуси, и теми, которые убеждены, что спорт вне политики, становятся более острыми.

Во время заседания исполкома МОК, 28 марта 2023 года Фото: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

По мнению президента ПАСЕ Тини Кокса, спорт способен распространять ценности, идеи и модели поведения в обществе в целом. "Мы не должны недооценивать силу спорта во влиянии на взгляды людей. И именно поэтому важно, чтобы спорт распространял ценности мира, демократии, прав человека и верховенства права", - сказал Кокс. Он отметил, что "для многих допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины противоречит миссии олимпийского движения по содействию миру. "Это будет служить пропагандистским целям агрессора", - убежден президент ПАСЕ.

"Спортсмены не должны представлять государства Россия и Беларусь"

Его поддержала госсекретарь по вопросам культуры, медиа и спорта Великобритании Люси Фрейзер, которая заявила, что "Россия разрушает Украину, уничтожает спортивную инфраструктуру, убила 220 украинских спортсменов и тренеров". Она напомнила, что целью 35 стран, выступивших против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, не является наказание отдельных атлетов, посвятивших свою жизнь спорту. "Мы выступаем против того, чтобы эти спортсмены представляли государства Россия и Беларусь", - подчеркнула Фрейзер.

Она рассказала, что британское правительство дало четкие рекомендации национальным спортивным организациям допускать к соревнованиям атлетов и РФ и РБ только на условиях их нейтральности. Она определяется тем, что эти спортсмены не должны высказываться в поддержку режимов своих стран и войны против Украины. "Кроме этого, если спортсмен получает государственную финансовую поддержку или если его спонсором является контролируемая государством компания, например, такая как "Газпром", он не может считаться нейтральным", - сказала госсекретарь.

При этом Фрейзер отметила, что рекомендации МОК по поводу участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях "вызывают много вопросов". В частности, в них нигде не говорится о "неприемлемости государственного финансирования" и не упоминается о связях многих российских спортивных клубов с военными и силовыми ведомствами РФ.

Дискриминация спортсменов или давление на режим?

Отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в спортивных соревнованиях только лишь на основе их национальной принадлежности является дискриминацией, заявила докладчица ООН по вопросам культурных прав Александра Ксантаки. "Наказание спортсменов за преступления их лидеров, которые они не контролируют, размывает это различие между государством и индивидуумом", - подчеркнула Ксантаки.

Президент Ассоциации Международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти считает, что миссия спорта - объединять в мирных соревнованиях, "поэтому мы должны продолжать открытый диалог и строить мосты". "Сейчас в мире насчитывается более 70 конфликтов, и никто другой не обращается с требованием отстранить спортсменов страны-оппонента от соревнований", - сказал Битти.

Депутаты ПАСЕ, которые приняли участие в слушаниях, высказывались более категорично. Британский депутат от группы социалистов Джордж Фулкес заявил, что Совет Европы как организация, поддерживающая демократию, находится на стороне Украины, "потому что украинцы умирают за нас". "И это закончится лишь тогда, когда Путин сдастся, когда простые люди, бизнесмены, олигархи будут оказывать давление на Путина. Нам нужно, чтобы такое давление оказывали и спортсмены. И единственный способ, при помощи которого можно это сделать, - запретить их участие в соревнованиях. Если этого не сделать, мы все проиграем", - заявил депутат.

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