Белорусский клуб "Юность" отстранили от Хоккейной Лиги чемпионов

Белорусский хоккейный клуб "Юность" отстранили от участия в играх Хоккейной Лиги чемпионов (Champions Hockey League) в сезоне 2021/2022. Как говорится в официальном заявлении руководства CHL, опубликованном во вторник, 8 июня, это решение было принято после внимательного изучения ситуации, которая складывалась в Беларуси на протяжении последних месяцев.

"Учитывая текущее развитие ситуации, совет директоров CHL решил, что участие Беларуси в сезоне CHL 2021/2022 связано со слишком большим числом непредсказуемых факторов для всех затронутых сторон. Поэтому уайлд-кард (особое приглашение для участия в соревновании, выданное команде или спортсмену вне общего отбора и квалификации. - Ред.) клуба "Юность Минск" должна быть аннулирована", - указано на сайте CHL.

Арест Протасевича и отказ от полетов над территорией Беларуси

Члены совета директоров CHL добавили, что поездки в Минск и из Минска стали затруднительными из-за последних событий в Беларуси. Они напомнили о том, что запрет на перелеты над территорией Беларуси (введенный многими европейскими авиакомпаниями после инцидента с лайнером Ryanair, принужденном к посадке в Минске ради задержания находящегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича. - Ред.) уже вступил в силу и будет действовать как минимум до конца октября 2021 года. "Что последует дальше, предсказать абсолютно невозможно", - говорится в заявлении руководства Хоккейной Лиги чемпионов.

"В настоящий момент затронутые стороны не могут планировать заранее. Однако нам нужна ясность, чтобы провести соревнования в рамках CHL и исполнить свои обязательства перед акционерами. Независимо от нашего решения, Беларусь, имеющая яркую историю в CHL, остается для нас уважаемым партнером. Мы хотим поблагодарить "Юность Минск" и Белорусскую хоккейную ассоциацию за их вклад и усилия в это сложное время", - подчеркивается в документе.

Реакция клуба "Юность" на отстранение его от игр CHL

Со своей стороны, администрация клуба "Юность" раскритиковала решение Хоккейной Лиги чемпионов, заявив, что та "вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене".

"К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению", - заявило руководство белорусского хоккейного клуба.

В январе 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение лишить Беларусь права принимать матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, объяснив это соображениями безопасности.

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