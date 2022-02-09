Белорусские лыжники Сергей и Дарья Долидовичи уехали из страны
Критиковавший Лукашенко известный белорусский лыжник Сергей Долидович и его дочь Дарья уехали в Польшу. Ранее власти Беларуси лишили 17-летнюю спортсменку возможности выступать на международных соревнованиях.
Дарья Долидович
Белорусский лыжник Сергей Долидович и его 17-летняя дочь, тоже лыжница, Дарья Долидович после давления на родине уехали в Польшу. Об этом спортсмен сообщил вечером 8 февраля в соцсети Facebook.
"Приятно, когда вся семья вместе. Теперь посмотрим Варшаву основательнее. Времени много. Дышится легче. Снега правда нет - дождик и весной пахнет. Уехали. Но вернемся (верю). Жыве Беларусь!" - написал Сергей Долидович - участник семи зимних Олимпиад и 12 чемпионатов мира, выступавший за честные выборы и против насилия силовиков.
Ранее Долидович был вынужден уволиться из Национального тренерского центра в связи с тем, что на него стали оказывать давление из-за поддержки оппозиции.
Возможности продолжать спортивную карьеру в Беларуси нет
Известный белорусский спортсмен в интервью агентству Reuters выразил опасение, что на родине его семью могли обвинить в организации акции протеста или скандировании оппозиционных лозунгов "и просто посадить в тюрьму". Он также признался, что не видит возможности для продолжения карьеры дочери в Беларуси.
Ранее Белорусский лыжный союз деактивировал FIS-код лыжниц Дарьи Долидович и Светланы Андриюк, необходимый для участия спортсменов в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта. Белорусский лыжный союз сообщил тренерам Долидович, что этот индивидуальный идентификационный номер деактивирован в декабре по решению Белорусской федерации лыжных гонок.
Белорусские власти обвинили Андриюк в поддержке оппозиции, а Долидович - в неспортивном поведении. Сами спортсменки отмечают, что никогда публично не высказывали свои политические взгляды.
Дарья Долидович предполагает, что от участия в международных соревнованиях ее отстранили из-за политических взглядов отца, который критиковал белорусского правителя Александра Лукашенко.
Светлана Андриюк также говорила о намерении уехать в Польшу.
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