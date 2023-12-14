Путин допустил возможность отказа РФ от участия в Олимпиаде

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии с россиянами и журналистами не исключил возможность отказа РФ от участия в летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году с учетом ограничений Международного олимпийского комитета (МОК). При этом он отметил, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспорта и Олимпийским комитетом России (ОКР).

"Ехать или не ехать? Надо внимательно посмотреть, что это за условия - флаг, гимн. Спортсмены годами тренируются, и надо им дать возможность выступить на крупнейших соревнованиях, - сказал Путин. - Все знают, что это наш спортсмен, есть флаг или нет. Но если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, чтобы показать, что российский спорт загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение".

При этом Путин раскритиковал действия спортивных международных чиновников в отношении российского спорта, назвав их полным извращением идей Пьера де Кубертена. "Современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров", - сказал Путин, добавив, что если они будут и дальше так действовать, то могут похоронить олимпийское движение.

Решение МОК об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

Согласно решению МОК, атлеты из России и Беларуси могут выступить только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, команды до соревнований допущены не будут. Кроме того, спортсменов и работающий с ними персонал не допустят на Олимпиаду, если они активно поддерживают российскую агрессию против Украины или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

На Олимпиаде спортсменам будет запрещено использовать флаг, гимн, цвета и любые другие идентификаторы России или Беларуси. Официальные лица из этих стран не смогут посетить Игры.

Еще одним условием является обязанность этих спортсменов - пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию.

Сегодняшнее многочасовое выступление президента РФ в прямом эфире центральных телеканалов стало первым сначала вооруженной агрессии России против Украины. Однако внимание СМИ этот крупный медийный спектакль привлекает не только из-за разрушительной войны Путина против Украины. В середине марта 2024 года хозяин Кремля намерен переизбраться на пост президента в пятый раз. Ради этого в Конституцию РФ были специально внесены поправки, которые позволили Путину обойти все законодательные ограничения.

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