Путин объявил о своем выдвижении в президенты на пятый срок

На основании поправок, внесенных в Конституцию РФ, Путин имеет права баллотироваться и на шестой срок. В этом случае срок его полномочий истечет в 2036 году, и он обгонит по продолжительности правление Сталина.

Президент России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Об этом глава российского государства сказал после церемонии награждения военнослужащих в Кремле в пятницу, 8 декабря.

Трехдневное голосование

Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года, а 8 декабря ЦИК РФ постановил проводить выборы президента России в 2024 году в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Решение о проведении голосования в аннексированных России регионах Украины примут до 12 декабря после консультаций с силовиками.

"Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным", - заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Она напомнила, что впервые подобная система применялась во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей.

Путин может оставаться у власти до 2036 года

Когда Владимир Путин занимал пост президента РФ в первый раз, в 2000 году, максимальное количество сроков для одного человека ограничивалось двумя, при этом срок президентских полномочий тогда составлял четыре года. В 2008 году его увеличили до шести лет.

Поправки в Конституцию РФ, принятые в 2020 году, позволяют Путину избраться и в шестой раз после пятого. В этом случае срок его полномочий истечет в 2036 году, и, по различным способам подсчета, почти сравняется или обгонит по продолжительности время правления Иосифа Сталина.

Кроме Путина о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

Навальный призвал голосовать за любого, кроме Путина

Накануне один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркнул политик в своем блоге .

Агентство AP отмечает, что Владимир Путин после почти четвертьвекового правления все еще пользуется широкой поддержкой среди россиян, несмотря на крайне дорогостоящую войну против Украины, которая привела к гибели тысяч российских военнослужащих и многократным нападениям внутри России, в том числе и на сам Кремль.

В то же время наблюдатели отмечают, что у 71-летнего Путина нет серьезных политических конкурентов. Многие оппозиционеры находятся в изгнании или в тюрьме, например, самый известный в России критик правительства Навальный, приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Критически настроенные к Кремлю СМИ запрещены.

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