МОК временно лишил функций Олимпийский комитет России

ОКР больше не может выполнять функции национального олимпийского комитета после того, как "включил" в свой состав украинские регионы.

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от Олимпийского движения до дальнейшего уведомления из-за нарушения им Олимпийской хартии, говорится в заявлении на сайте МОК, опубликованном в четверг, 12 октября.

В МОК отстранение объяснили принятым ОКР решением о "включении" в свой состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Это "представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом" в соответствии с этим документом, говорится в заявлении МОК.

ОКР не может выполнять функции национального олимпийского комитета

После решения МОК Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

При этом МОК подчеркнул, что оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине в 2026 году.

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