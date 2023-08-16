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Допустят ли атлетов из РФ и РБ до участия в Олимпиаде-2024?

Джонатан Крэйн
43 мин. назад

В Европе продолжается обсуждение возможного участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже - и последствий такого участия в виде возможного бойкота Игр со стороны Украины и некоторых других стран.

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Эмблема МОК на фоне флагов РФ и РБ
Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в предстоящих в следующем году летних Олимпийских играх в Париже до сих пор не принято. На это в середине августа обращает внимание ряд европейских СМИ, посвятивших публикации этой теме.

Бойкот Игр даже при нейтральном статусе спортсменов из РФ

"Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх", - цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спортивная программа Sportschau первого немецкого телеканала ARD. В случае участия россиян и белорусов в Играх в Париже Украина будет бойкотировать Олимпиаду, добавил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль
Денис ШмыгальФото: picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky

При этом поддержат бойкот и присоединятся к нему целый ряд стран - причем даже в том случае, если спортсмены из РФ и РБ будут выступать в нейтральном статусе, заявил 15 августа агентству AFP украинский министр по делам молодежи и спорта и глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Сейчас мяч находится на стороне Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций, добавил он.

"Если российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как это в свое время сделал Гитлер", - полагает украинский министр, имея в виду проведение нацистской Германией летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине, уточнило AFP.

МОК не должен прикрываться "политическим нейтралитетом"

Между тем ряд депутатов Европарламента 15 августа обратились в МОК, который после года запретов в целом открыл путь спортсменам из РФ и РБ на международную арену, однако еще не принял решение об их участии в Олимпиаде в Париже. В письме на имя главы МОК Томаса Баха (Thomas Bach) 39 евродепутатов призывают внести ясность в процедуру допуска спортсменов из РФ и РБ на Олимпиаду и предлагают в качестве условия требовать от них подписать документ с осуждением российской агрессии против Украины.

Глава МОК Томас Бах
Томас БахФото: Laurent Gillieron/dpa/KEYSTONE/picture alliance

Как говорится в письме, евродепутаты приветствуют тот факт, что МОК не отправил Москве и Минску официальные приглашения для участия в Олимпиаде, однако "этого недостаточно": "МОК должен и дальше прилагать усилия и не успокаиваться на решении с нейтральными флагами".

Между тем еще ранее министр спорта России Олег Матыцин неоднократно отвергал возможность подписание спортсменами каких-либо политических деклараций, называя такое требования "красной чертой". Впрочем, как отметили евродепутаты в своем письме, отсутствие подписанной декларации также может быть использовано в политике - а именно "российским и белорусским режимами в пропагандистских целях".

"Диктаторам и авторитарным режимам присуще инструментализировать спорт для расширения сферы своего влияния", - указывают авторы письма и призывают МОК не прикрываться принципами "политического нейтралитета". Вместо этого спортивным функционерам нужно ориентироваться на Олимпийскую Хартию, рассматривающую спорт как путь к утверждению мирного сосуществования, напоминают евродепутаты.

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