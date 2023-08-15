В Киеве не исключили бойкота Игр при допуске атлетов из РФ

Если МОК разрешит россиянам и белорусам выступать в Париже в качестве нейтральных спортсменов, а Украина будет бойкотировать игры, то "к этому бойкоту присоединятся и другие страны", считает Вадим Гутцайт.

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт не исключает, что россияне "сделают "жест доброй воли" и скажут, что они не поедут на Олимпийские игры в Париже в следующем году. Такое мнение Гутцайт высказал в интервью агентству AFP, опубликованном во вторник, 15 августа.

Если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит россиянам и белорусам выступать в Париже в качестве нейтральных спортсменов, а Украина будет бойкотировать игры, то "к этому бойкоту присоединятся и другие страны, пострадавшие от российского империализма на разных этапах своей истории", считает Гутцайт.

Вадим Гутцайт: Сейчас мяч - на стороне МОК и федераций

"Если российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как это в свое время сделал Гитлер", - полагает украинский министр. Его слова стали отсылом к проведению нацистской Германией летних Олимпийских игр 1936 года в Берлине, уточнило AFP.

"Верю, что МОК не позволит агрессорам сделать это (получить допуск к ОИ. - Ред.)", - добавил он. Сейчас мяч находится на стороне МОК и международных спортивных федераций, уверен Вадим Гутцайт.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коалиция из 35 государств готова бойкотировать летнюю Олимпиаду в Париже, если к участию в ней допустят спортсменов из России и Беларуси. "Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх", - написал он в Telegram, напомнив, что за время войны российские военные убили 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушили или повредили 343 спортивных объекта.

Вызвавшая споры рекомендация МОК

Международный олимпийский комитет ранее открыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позже.

Глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Бах обратил внимание на независимость спортивной сферы от политики, указав, что политическое вмешательство приведет к "гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем".

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