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Фото: Jörg Strohschein/DW
ПолитикаГермания

Спортсмены ФРГ - против допуска россиян и белорусов

Виталий Кропман
1 ч. назад

В Ассоциации спортсменов Германии считают ошибочным рекомендации МОК о возвращении спортсменов из России и Беларуси на международную спортивную арену при определенных условиях.

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Спортсмены ФРГ выступают против допуска россиян и беларусов к международным соревнованиям из-за агресивной войны, развязанной Россией против Украины. Об этом представитель Ассоциации спортсменов Германии (Athleten Deutschland) Максимилиан Кляйн (Maximilian Klein) заявил в эфире программы "Aktueller Sportstudio" в эфире медиакомпании ZDF вечером в субботу, 22 апреля.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении спортсменов из России и Беларуси на международную спортивную арену при определенных условиях ошибочны, считает он. Прежде всего, потому что и они, и спорт в этих странах, "инструментализированы военной пропагандой Путина", пояснил свою позицию Кляйн. "Поэтому единственным вариантом на данный момент является коллективное исключение", - сказал он. В противном случае мы получим ситуацию, "когда россиян примут обратно в мировой спорт, станут... открывать перед ними двери - и, как следствие, закрывать двери для украинцев", - подчеркнул Максимилиан Кляйн, который в организации Athleten Deutschland отвечает за спортивную политику и стратегию.

Спорное решение МОК о возвращении россиян и белорусов

Несколько недель назад МОК своим спорным решением приоткрыл спортсменам из России и Беларуси путь к возвращению на мировую спортивную арену после года запретов. Решение об их участии в летней Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

Рекомендации МОК подверглись широкой критике в ряде стран. В Киеве заявили, что спортсмены Украины будут бойкотировать соревнования с участием российских или белорусских атлетов.

В свою очередь президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвал критику со стороны представителей европейских правительств достойной сожаления. Во многих регионах мира использованное Бахом английское слово "deplorable" было истолковано не только как "достойное сожаление", но и как "вредное". Бах подчеркивает независимость спорта от политики, указывая, что политическое вмешательство приведет к "гибели мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем".

Защищая интересы спортсменов

Ассоциации спортсменов Германии была основана в 2017 году. Как указывается на ее сайте, это было сделано для того, чтобы впервые дать спортсменам, выступающим за Германию, реальное право голоса. Ассоциация выступает за фундаментальные изменения в немецкой и международной спортивной системе. В центре ее внимания находятся защита, перспективы и равноправие спортсменов в принятии решений.

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Сайт Ассоциации спортсменов Германии

athleten-deutschland.org
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