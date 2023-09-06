Макрон - за "осознанное решение" олимпийцев по атлетам из РФ

Принимающий летнюю Олимпиаду Париж не должен принимать решения за Международный олимпийский комитет, заявил президент Франции. В то же время Макрон выступил за отсутствие российского флага на Играх.

Возможный допуск спортсменов из России в нейтральном статусе к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году должен быть "осознанным решением олимпийского мира". Такую точку зрения президент Франции Эмманюэль Макрон высказал в интервью спортивному изданию L'Equipe, опубликованном в среду, 6 сентября. Страна, принимающая Игры, не должна решать, "что следует делать Международному олимпийскому комитету" (МОК), подчеркнул глава государства.

В то же время Макрон выступил за отсутствие российского флага на летней Олимпиаде. Для РФ на Играх "нет места в то время, когда она совершает военные преступления", подчеркнул французский лидер, особо выделив наличие консенсуса по этому вопросу.

При этом Макрон считает проблематичным возможность выяснить, являются ли российские спортсмены пособниками властей или жертвами. Это "настоящий вопрос", по которому олимпийский мир должен "высказать свое мнение и дать гарантии в меру своих знаний и убеждений", объяснил президент Франции.

Рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к соревнованиям

Исполнительный комитет МОК 28 марта рекомендовал федерациям отменить защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях. Допуск может быть предоставлен лишь при выполнении ряда условий. Среди них - выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны быть связаны с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели. Украина будет бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

XXXIII летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Столица Франции уже принимала летние Олимпиады в 1900 и 1924 годах.

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