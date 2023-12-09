В ФРГ призвали с осторожностью допускать россиян на ОИ-2024

Спортсмены из России и Беларуси, допущенные на Олимпиаду, не должны поддерживать войну в Украине, указала глава МВД ФРГ. Мировой спорт должен и впредь демонстрировать полную солидарность с Киевом, считает Нэнси Фезер.

На фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов к участию в Парижской летней Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в субботу, 9 декабря, призвала тщательно проверять каждого отдельного спортсмена из этих стран.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"МОК и международным федерациям нужно добиться последовательного отстранения тех российских и белорусских атлетов, которые каким бы то ни было образом поддерживают российскую агрессивную войну против Украины или как-то связаны с российским правительством и российскими военными", - заявила она.

По словам Фезер, абсолютно недопустимо, чтобы украинские спортсмены были вынуждены соперничать с россиянами, которые поддерживают агрессивную войну России против их страны. "Украина и украинский спорт должны и впредь получать полную поддержку и солидарность от мирового спорта", - подчеркнула Фезер.

Решение МОК об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

Накануне МОК рекомендовал разрешить отдельным российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом - в том случае, если они активно не поддерживают войну против Украины и не связаны с силовыми структурами и сборными своих стран. В официальных местах проведения Игр также не допускается демонстрация российских и белорусских флагов и другой символики двух государств. Официальные представители России и Беларуси приглашены на Олимпиаду не будут.

Министерство спорта РФ с возмущением отреагировало на эти условия и пожаловалось на дискриминацию российских спортсменов.

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские и белорусские атлеты были отстранены от международных соревнований. Но в нынешнем году ограничения против россиян и белорусов в целом ряде видов спорта были ослаблены, и они вновь смогли участвовать в международных состязаниях при определенных условиях.

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