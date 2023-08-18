Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Белорусская спортсменка, которой не дали выступить на Олимпиаде в Токио, побежит на чемпионате мира. Но от Польши. Накануне выступления она дала интервью DW.

Последние три года хороших новостей у белорусов, к сожалению, мало, однако в жизни по-прежнему происходит много позитивного. Каждый месяц "DW Беларусь" будет просить героев интервью поделиться хорошими новостями. А открывает рубрику "Добры жнiвень" - бегунья Кристина Тимановская.

Два года назад, в августе 2021 года, спортивные функционеры пытались насильно вывезти ее из Токио, где она должна была выступать на летней Олимпиаде. Спортсменка публично рассказала об этом и оказалась в Польше - в Беларуси ей угрожала опасность. В августе 2023-го карантин после смены спортивного гражданства был снят, и уже 19 августа Кристина представит Польшу на чемпионате мира по легкой атлетике в Венгрии. На "домашних" соревнованиях Тимановская в этом году показала второй результат - в беге на 100 метров, и третий - на дистанции 200 метров. О том, как изменилась ее жизнь за последние два года, Кристина Тимановская рассказала в интервью DW.

DW: С каким настроением едете в Венгрию?

Кристина Тимановская: С хорошим настроением еду, с позитивным. Сначала было такое странное ощущение... Обычно профессиональный спортсмен заранее знает, к чему он готовится. Если к чемпионату мира, то знаешь примерно за год, подводишь к этому подготовку. У меня такой информации не было. Я знала, что нахожусь в карантине, что, может быть, его успеют снять перед Олимпиадой в Париже. Поэтому и не переживала. Может быть, это сыграло свою роль, целый год я не грузила себя какими-то лишними мыслями, не переживала ни о чем. В целом, по сезону были хорошие результаты. Поэтому, когда мне сказали, что сняли карантин, и спросили, хочу ли я поехать "на мир", я ответила: "Конечно". Почему нет? У меня хорошая форма, хорошие результаты. И я бы еще с удовольствием, как минимум, один-два раза в этом сезоне пробежала.

- Вы бегаете дистанции 100 и 200 метров, но любимая - 200?

Кристина Тимановская в Польше Фото: Privat

- Очень нравится бежать вираж, нравится, что на 200 метрах можно поиграть, где-то скорость приспустить, где-то ускориться. Наверное, поэтому я больше люблю 200 бегать. На 100 метрах нет права на ошибку. Если ошибся с колодок, то очень тяжело потом наверстать на дистанции. А на 200, даже если с колодок не получилось, есть еще время, когда можно отработать. Это тактический бег, он мне, наверное, больше подходит.

- До последнего момента не было понятно, поедете ли вы на чемпионат мира. Кто занимается вашей подготовкой, как это работает в Польше?

- Здесь клубная система, и все условия для тренировок должен обеспечить клуб, а не федерация, как в Беларуси. У клуба есть стадион, манеж, тренеры, стипендии. Вся подготовка проводится на его базе. А вот моим разрешением выступать на соревнованиях занимается федерация.

"Злюсь, когда проигрываю"

- Есть к вам какое-то особое отношение в Польше?

- Я не думаю, что должны быть какие-то преимущества, особое отношение. Мы все в одинаковых условиях, все тренируемся, все в одной сборной.

- Как к вам относятся спортсмены - все-таки польское гражданство у вас недавно приобретенное? Чувствуется конкуренция или, наоборот, поддержка?

- Конкуренция есть всегда. Я еду на чемпионат мира, для меня все страны - конкуренты. Понятно, что конкуренты могут злиться, если ты выигрываешь. Это нормально. Я тоже злюсь, когда проигрываю, но я злюсь не на тех, кто выиграл, а на себя. Если я физически слабее, если я сегодня не была быстрее этого человека, это моя проблема, моя недоработка, и я должна сделать все, чтобы в следующий раз выиграть. А в целом все относятся нормально. Ребята, с которыми я тренируюсь, хорошо меня принимают.

На соревнованиях в Польше Фото: Privat

- Как выглядит рабочий день польской спортсменки?

- Свою тренировку стараюсь сделать до обеда, перед этим еду на работу (Кристина - фитнес-тренер и тренер по бегу. - Ред.). На мою тренировку, так как сейчас соревновательный период, обычно уходит 1,5-2 часа. В подготовительный период - 3 часа. Потом возвращаюсь домой отдохнуть. Вечером снова работа, могу встретиться с друзьями, где-то посидеть.

"Им тоже никто не мешает уехать"

- В Беларуси недавно проходили Игры СНГ...

- Я не знаю, что тут обсуждать, я не смотрела. Мне, честно говоря, уже неинтересно, что происходит в белорусском спорте.

- А вообще с кем-то из белорусских коллег общаетесь?

- С теми, кто допускал хейт, не общаюсь, практически всех заблокировала, не хочу, чтобы они следили за моей жизнью. Есть пару человек из сборной, с которыми мы общаемся.

- Вы поддержали запрет на участие в Олимпиаде для белорусских и российских спортсменов. Не жалко тех, кто готовился и не сможет туда попасть?

- Я тоже готовилась и тоже пропустила два года соревнований. У меня кто-то спросил, хотела ли я? Им меня жалко? Почему я должна жалеть кого-то? Я уехала и тоже прекрасно понимала, что я могу остаться без Олимпиады, без соревнований. Но это не помешало мне продолжать дальше тренироваться и добиваться своей цели. Им тоже никто не мешает уехать, сменить гражданство и получить разрешение. Все в наших руках - я так считаю.

- Когда год назад стало понятно, что вы остаетесь в карантине и вас не допускают до соревнований, вы писали про срыв, жаловались на приступ булимии. Как вы это пережили?

- Около 6 месяцев работала с психологом, очень помогали близкие, их поддержка. И люди, которые меня в этот момент окружали. Я старалась себя окружить именно теми, кто мог меня мотивировать. Людьми, которые сами прошли какие-то трудности, чего-то добились, построили бизнес, создали большие семьи. Может, это грубо прозвучит, но я убрала из жизни людей, которые тянули меня на дно. И окружила себя только теми людьми, которые помогали мне подниматься. И думаю, что я сама такой человек, который найдет выход из любых трудностей. Просто нужно время - иногда две недели, иногда шесть месяцев, чтобы выйти из этого состояния. Но в целом мне с характером повезло: я не сдаюсь, пытаюсь найти выход из любых жизненных ситуаций.

"Всегда стремилась к такой жизни"

- Был ли момент, когда готовы были отказаться от профессионального спорта?

- В прошлом году, летом, когда я начала соревноваться, не шел результат. Выходила на дорожку и понимала, что меня ничего не мотивирует, что в голове мысль: что я вообще здесь забыла? Казалось, что это не мое, что спорт не приносит мне удовольствия и тех эмоций, которые я испытывала раньше. И в какой-то момент я подумала, что, наверное, это конец. Как в отношениях: влюбляешься в человека, живете вместе, думаете про свадьбу, а потом понимаете, что чувства уже не те. Так у меня было со спортом: мы друг друга полюбили, уже хотели пожениться, а тут я решила разойтись. Но прошло какое-то время, мы друг от друга отдохнули и снова сошлись. Продолжаем дальше.

- Кстати, про отношения. Ваш Instagram выглядит очень гламурно. Любящий муж, который дарит машину, вы всегда вместе, демонстрируете атрибуты красивой жизни. Не боитесь ли вы это показывать в "Инстаграме"?

- Если бы я боялась, я бы не показывала. Все действительно так и есть. Всегда стремилась к такой жизни. То, как я сейчас живу, дает мне энергию. Я чувствую, что делаю все правильно, и это сильно помогает мне и в спорте, и в других моих начинаниях. Когда мы приехали в Польшу, я была в депрессии и не выходила никуда, ни с кем не общалась. Все сферы начали проседать, потому что я замкнулась в себе. А потом со временем, когда я выбралась из этого своего кокона, вышла в люди, начала жить нормально. Постепенно жизнь начала становиться лучше. Мы с мужем сами не заметили, как вышли на какой-то новый уровень, как выросли доходы, как изменилась наша жизнь. Бывало, сядем вдвоем: "А ведь действительно, пару лет назад мы и подумать не могли, что сможем делать то, что делаем сейчас". Классно, что мы смогли столько всего пройти.

- Это очень удачный и не очень распространенный пример эмиграции, прошло ведь всего два года.

- Два года - это очень много! Для меня это целая вечность. Да за год можно изменить свою жизнь до неузнаваемости, за полгода можно. Просто я спринтер. Единственное, очень страшно, что все вернется назад. Я не хочу, чтобы было, как раньше.

"Давно не было таких эмоций. Я и забыла, каково это"

- Ваш уровень жизни в Польше теперь выше, чем уровень жизни в Беларуси? Но и в Беларуси спортсмены довольно привилегированный класс.

- Спортсмены в Беларуси живут неплохо, но их зарплаты не такие большие, чтобы чувствовать себя финансово независимыми. Можно позволить себе снимать жилье, покупать хорошую еду, но не более того. Дополнительно я зарабатывала хорошие деньги, выступая за границей, ездила на коммерческие старты. Но я в Беларуси не работала так много, была еще слишком молода, не хотела работать, скажем так. Переезд в Польшу так повлиял, что я поняла: нельзя только тренироваться, спорт рано или поздно закончится. Хотела открыть свою фитнес-студию, но взяла несколько консультаций, посовещались с родными, и поняла, что тогда мне придется намного раньше прощаться со спортом. Поэтому сейчас я набираюсь опыта, смотрю, как работают студии, прохожу курсы, консультируюсь, собираю все на одну полочку. Когда закончу карьеру - создам то, что хочу создать.

- Карьеру планируете закончить после Олимпиады?

- После Олимпиады. Но не после Парижа.

- Как спринтер перечислите очень быстро, что хорошего с вами произошло за последнее время.

- Всю жизнь мечтала побывать в Париже. Моя мечта исполнилась - еще и на мой День рождения. Было очень много хороших соревнований. Практически все. Каждый старт в этом сезоне приносил мне много удовольствия, хорошей позитивной энергии. Давно не было таких эмоций. Я и забыла, каково это - и вспомнила в этом году.

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