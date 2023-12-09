  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
СпортРоссия

World Athletics не допустит легкоатлетов РФ к Играм в Париже

Евгений Жуков
9 декабря 2023 г.

Хотя МОК допустил спортсменов России и Беларуси к участию в Олимпиаде в Париже, президент World Athletics Себастьян Коу исключил такую возможность для легкоатлетов. "В легкой атлетике этого не будет", - заявил он.

https://p.dw.com/p/4ZxbB
Президент World Athletics Себастьян Коу
Президент World Athletics Себастьян Коу Фото: Handout via World Athletics/REUTERS

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу исключил возможность участия российских или белорусских легкоатлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. "Возможно, вы увидите в Париже нейтральных спортсменов из России и Беларуси, но в легкой атлетике этого не будет", - заявил Коэ на пресс-конференции в пятницу, 8 декабря.

Несколькими часами ранее Международный олимпийский комитет (МОК)  разрешил спортсменам из России и Беларуси выступить в Париже в качестве нейтральных атлетов - кроме тех, кто активно поддерживает боевые действия, имеет контракты с армией или силовыми органами, а также участвует в командных видах спорта.

Себастьян Коу уже и ранее дистанцировался от МОК, отказываясь допускать россиян к легкоатлетическим соревнованиям. Европейская легкоатлетическая ассоциация также неоднократно высказывалась против возвращения России к международным состязаниям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Смотрите также:

Максимова о своем побеге от Лукашенко

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Эмблема МОК на фоне флагов РФ и РБ

Допустят ли атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпиаде в Париже?

Допустят ли атлетов из России и Беларуси до участия в Олимпиаде в Париже?

В Европе продолжается обсуждение возможного участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже - и последствий такого участия в виде возможного бойкота Игр со стороны Украины и некоторых других стран.
Спорт16 августа 2023 г.
external

МОК будет расследовать дело Тимановской (03.08.2021)

МОК будет расследовать дело Тимановской (03.08.2021)

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу и вылетит в Варшаву 4 августа. Ранее ее отстранили от участия в олимпиаде и попытались насильно вывезти в Беларусь.
Политика3 августа 2021 г.03:19 мин.