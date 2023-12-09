World Athletics не допустит легкоатлетов РФ к Играм в Париже

Хотя МОК допустил спортсменов России и Беларуси к участию в Олимпиаде в Париже, президент World Athletics Себастьян Коу исключил такую возможность для легкоатлетов. "В легкой атлетике этого не будет", - заявил он.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу исключил возможность участия российских или белорусских легкоатлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. "Возможно, вы увидите в Париже нейтральных спортсменов из России и Беларуси, но в легкой атлетике этого не будет", - заявил Коэ на пресс-конференции в пятницу, 8 декабря.

Несколькими часами ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси выступить в Париже в качестве нейтральных атлетов - кроме тех, кто активно поддерживает боевые действия, имеет контракты с армией или силовыми органами, а также участвует в командных видах спорта.

Себастьян Коу уже и ранее дистанцировался от МОК, отказываясь допускать россиян к легкоатлетическим соревнованиям. Европейская легкоатлетическая ассоциация также неоднократно высказывалась против возвращения России к международным состязаниям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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