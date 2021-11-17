Легкая атлетика

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Всероссийская федерация легкой атлетики утверждает, что у нее нет денег на уплату штрафа за применение спортсменом допинга. Минспорта РФ обратилось в World Athletics и МОК с просьбой отсрочить выплату 5 млн долларов.