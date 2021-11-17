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Легкая атлетика

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Легкая атлетика".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

DOHA, QATAR - OCTOBER 28: Alexander Rabotnitskiy of Russia poses with his gold medal, Luis Paiva of Venezuela silver and Dimitrii Makarov of Russia bronze after the men's 800m T20 final during the Evening Session on Day Seven of the IPC Athletics World Championships at Suhaim Bin Hamad Stadium on October 28, 2015 in Doha, Qatar. (Photo by Warren Little/Getty Images)

World Athletics продлила дисквалификацию российских легкоатлетов 17.11.2021

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили, что российская сторона до сих пор не выполнила все требования для восстановления членства, но отметили "устойчивый прогресс" и изменения.
03.09.2021 Silver medalist Russian Paralympic Committee's Aleksandra Moguchaia poses during the awarding ceremony for the women's long jump T47 athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Ilya Pitalev / Sputnik

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио 03.09.2021

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
6639599 01.09.2021 Russian Paralympic Committee's Galina Lipatnikova warms up ahead of the women's shot put F36 final during the athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium, in Tokyo, Japan. Pavel Bednyakov / Sputnik

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады 01.09.2021

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Yana Maksimava from Bulgaria during the Heptathlon at the 23rd European Athletic Championships held in Amsterdam on the Saturday the 9th of July 2016 (Photo by Andy Astfalck/NurPhoto)

Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину 04.08.2021

Яна Максимова, выступающая в многоборье и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко заявили, что останутся в Германии.
Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

World Athletics допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена 26.06.2021

Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года 17.02.2021

Пять высокопоставленных функционеров ВФЛА признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе сотрудничать со следствием.
Bildnummer: 04738612 Datum: 17.08.2009 Copyright: imago/Chai v.d. Laage Anna Pyatykh (Russland); Vdig, hoch, Freisteller, Dreisprung, Nationaltrikot, o0 Aufmacher WM 2009, Berlin Dynamik, Leichtathletik WM Damen Einzel Einzelbild Aktion Personen Image number 04738612 date 17 08 2009 Copyright imago Chai v D Laage Anna Pyatykh Russia Vdig vertical cut out Triple jump National jersey o0 Highlight World Cup 2009 Berlin Dynamics Athletics World Cup women Singles Single Action shot Human Beings

ВФЛА продлили срок разработки дорожной карты 26.09.2020

Крайний срок истекал 30 сентября, теперь установили новую дату - 1 марта. В World Athletics хотят увидеть от ВФЛА более активное внедрение культуры нулевой терпимости к допингу и борьбу за "чистый спорт".

FILE - Iin this Jan.13, 2020 file photo, former president of the IAAF (International Association of Athletics Federations) Lamine Diack arrives at the Paris courthouse, Monday, Jan. 13, 2020. A Paris court is delivering its verdict Wednesday Sept. 16, 2020, in the trial of Lamine Diack on corruption, money laundering and breach of trust charges against the one-time supremo of global track and field athletics, and according to prosecutors, creamed off millions for himself, with his son.(AP Photo/Thibault Camus, File) |

Экс-глава IAAF приговорен к четырем годам тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов 17.09.2020

Международная федерация легкой атлетики под руководством Ламина Диака скрывала положительные допинг-пробы россиян. Некоторые из них стали медалистами Олимпийских игр в Лондоне.
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Минспорта РФ просит отсрочить штраф ВФЛА за нарушение антидопинговых правил 01.07.2020

Всероссийская федерация легкой атлетики утверждает, что у нее нет денег на уплату штрафа за применение спортсменом допинга. Минспорта РФ обратилось в World Athletics и МОК с просьбой отсрочить выплату 5 млн долларов.
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 28: Athletes leave the starting blocks in the Women's 100m heats during day two of 17th IAAF World Athletics Championships Doha 2019 at Khalifa International Stadium on September 28, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Чемпионат мира по легкой атлетике в США перенесен на июль 2022 года 09.04.2020

Мировое легкоатлетическое первенство в американском штате Орегон перенесено на 15-24 июля 2022 года. Новые даты вызваны переносом летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио из-за коронавируса на 2021 год.
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Всероссийская федерация легкой атлетики наказала двух спортсменов 08.04.2020

Спортивные результаты бегуньи Александры Степановой и прыгуна в длину Дмитрия Бобкова аннулированы на основании решения Российского антидопингового агентства.

ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Федерация легкой атлетики РФ оштрафована на 10 млн долларов 12.03.2020

Всероссийская федерация легкой атлетики признала вину в мошенничестве в "деле Лысенко", но штраф на нее все равно наложили. В то же время возобновлена выдача российским спортсменам нейтрального статуса.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

Руководство легкоатлетической федерации России ушло в отставку 03.02.2020

Полномочия президиума ВФЛА после отставки переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. Министерство спорта РФ ранее приостановило госаккредитацию федерации из-за невыполнения обязанностей по борьбе с допингом.
05.10.2016 Thomas Bach and Pope Francis during Conference Sport at service of humanity, at the Vatican on october 05, 2016 The goal of the conference is to create a forum where leaders from different religious faiths, sports, business, academia and media can discuss how faith and sport can work together to better serve humanity. (Photo by Silvia Lore/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет 24.12.2019

Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF. Представитель Папского совета по культуре не исключил участие в открытии летней Олимпиады 2024 года в Париже.
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Россия вошла в пятерку стран по выявленным WADA антидопинговым нарушениям 20.12.2019

В 2017 году российские спортсмены 82 раза нарушили антидопинговые правила, говорится в отчете WADA. Чаще всего это происходило с легкоатлетами. Лидером по нарушениям стала Италия.
Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

Шляхтин подал в отставку с поста главы легкоатлетической федерации РФ 23.11.2019

Уход Дмитрия Шляхтина в отставку связан с антидопинговым расследованием в отношении прыгуна в высоту Даниила Лысенко.
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