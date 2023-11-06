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Олимпийский комитет РФ оспорит отстранение от МОК

Лиза Ламбрехт
6 ноября 2023 г.

МОК отстранил ОКР от Олимпийского движения в связи с "включением" в состав российского комитета спортивных организаций с оккупированных территорий Украины. РФ пытается оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Спортивный арбитражный суд в ЛозаннеФото: picture-alliance/dpa/Keystone/D. Favre

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи со своим отстранением от Олимпийского движения. Начато арбитражное разбирательство, говорится в сообщении CAS, опубликованном на сайте суда в понедельник, 6 ноября.

В середине октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР от Олимпийского движения до дальнейшего уведомления из-за решения российского комитета "включить" в свой состав спортивные организации, находящиеся на аннексированных РФ территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины. В МОК расценивают это как нарушение Олимпийской хартии, поскольку подобные действия нарушают территориальную целостность Украины.

Сейчас стороны обмениваются письменными заявлениями, прежде чем состоятся слушания, отметили в CAS. В какие сроки арбитражный суд вынесет решение, не уточняется. Оно будет окончательным и обязательным к исполнению, однако вердикт еще можно будет обжаловать в Федеральном суде Швейцарии.

После приостановки членства Олимпийского комитета России в Олимпийском движении российская организация больше не получает финансовой поддержки от МОК, при этом условия, на которых спортсменам из РФ разрешается участвовать в международных соревнованиях, остаются прежними. МОК ранее рекомендовал международным спортивным ассоциациям допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе, но лишь в том случае, если они не имеют никакого отношения к армии и не поддерживают войну России против Украины.

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