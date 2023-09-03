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МОК не допустил атлетов из РФ и Беларуси до Азиатских игр

Даниил Сотников
3 сентября 2023 г.

Участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх "неосуществимо по техническим причинам", заявили в МОК. Эти соревнования позволяют квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

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Олимпийские кольца в Париже
Фото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Спортсменов из России Беларуси не допустят до участия в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября, сообщает портал Inside the games в субботу, 2 сентября. Ранее об этом же сообщило издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА).

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх 2023 года прорабатывалась, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", - заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). "Российских и белорусских спортсменов (на Азиатских играх. - Ред.) не будет, и это решение МОК, а не ОСА", - уточнил Inside the games представитель ОСА.

Ограничения для спортсменов из РФ и Беларуси из-за вторжения в Украину

Сразу после российского вторжения в Украину МОК запретил России и Беларуси участвовать в международных спортивных мероприятиях. Через несколько месяцев комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам вернуться в качестве нейтральных спортсменов в отдельных видах спорта и при соблюдении строгих условий.

Эта рекомендация не касается участия в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году, напоминает Inside the games. Решение по этому вопросу будет принято "в соответствующее время", заявили в МОК.

В июле СМИ сообщали, что до 500 российских и белорусских спортсменов могут быть допущены до Азиатских игр 2023 года в нейтральном статусе. Участие в соревновании позволило бы спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже.

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