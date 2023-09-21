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Сара Эштон-Сирилло: "Слова хейтеров из России бессмысленны"

Роман Гончаренко | Анна Пшемыская
21 сентября 2023 г.

Сара Эштон-Сирилло отстранена от должности спикера Сил теробороны ВСУ из-за спорных высказываний. В интервью DW американка, ставшая первой транс-женщиной в такой роли, ответила на критику.

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Сара Эштон-Сирилло
Сара Эштон-СириллоФото: DW

Если вы ищете информацию о войне России против Украины на английском языке, вы точно знаете Сару Эштон-Сирилло. Она приехала в Украину в первые дни российского вторжения и стала военным блогером, сделав имя на публикациях видео с места событий. В том числе из-за своей идентичности (Эштон-Сирилло - женщина-трансгендер) она стала объектом нападок российской пропаганды и пользователей соцсетей.

Представитель теробороны ВСУ

В сети X (бывший Твиттер) у Эштон-Сирилло более 160 тысяч подписчиков, охват аудитории исчисляется десятками миллионов в месяц. Популярность стала главной причиной, по которой в начале августа 45-летняя гражданка США, служившая в Вооруженных силах Украины (ВСУ) боевым медиком в звании младшего сержанта, была назначена официальным англоязычным представителем Сил территориальной обороны. Эштон-Сирилло стала первой транс-женщиной в такой роли.

Экс-заммнистра обороны Украины Анна Маляр
Экс-заммнистра обороны Украины Анна Маляр Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В Минобороны Украины посчитали, что такой "хейт" может быть "полезен". "Самое главное, что Сара информирует англоязычную аудиторию - объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду", - написала в своем телеграм-канале бывшая тогда замминистра обороны Анна Маляр.

Критика высказываний в адрес россиян

Спустя неполных два месяца, в среду, 20 сентября, пресс-служба Сил теробороны сообщила, что Эштон-Сирилло отстранена от должности одного из спикеров в связи с ее недавними высказываниями, которые "не были согласованы ни с командованием ТРО, ни с командованием ВСУ". Сообщается о проведении служебного расследования. Речь идет об угрозах применения насилия в адрес того, кого Эштон-Сирилло в своем видео назвала "кремлевским пропагандистом", не уточнив, кого именно она имеет в виду. Она также сказала, что это - "только начало".

Высказывания вызвали резонанс не только в России, но и в США.  Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс написал письмо высокопоставленным чиновникам, в том числе главе Госдепартамента  Энтони Блинкену, в котором запросил информацию об Эштон-Сирилло. 

Корреспондент DW записала интервью с Эштон-Сирилло после того, как ее высказывания вызвали критику, но до новости о ее отстранении от должности. На вопрос, что обо всей этой истории думает ее командование, Эштон-Сирилло ответила так: "Мое командование понимает, что седьмой пункт "формулы мира" президента Зеленского, в которой 10 пунктов и которая будет реализована после освобождения (Украины), заключается в том, что, в частности, пропагандисты и военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Мы видели по работе СБУ, а также международных трибуналов и национальной полиции здесь, в Украине, что пропагандистов начали арестовывать… Так что, хотя люди могут скрежетать зубами и плеваться пеной из-за моего заявления, я не отказываюсь от своих слов".

На уточняющий вопрос, имела ли она в виду под "российскими пропагандистами" журналистов, Эштон-Сирилло ответила, что считает "российских журналистов информационными воинами", для нее они "не журналисты". При этом Эштон-Сирилло отметила, что у ее "командования иногда болит голова из-за того, что я говорю, но они понимают, что это эффективно". Она видит себя в роли своего рода громоотвода, который защищает от нападок "тех, кто более важен в этой стране".

"У военных нет другой идентичности"

Эштон-Сирилло также сказала, что не считает, что сама занимается пропагандой: "Мы сообщаем правду… Это новости, поданные в другом, более уникальном формате, но точно не пропаганда".

Харьков, март 2022
Харьков, март 2022Фото: Sergey Bobok/AFP

Как бы ни сложились дальнейшие отношения Эштон-Сирилло с ВСУ, ее опыт уникален. Она называет своим домом Лас-Вегас, приехала в Украину в марте 2022 года с целью написать книгу о беженцах. Но осталась до сих пор. В первые месяцы войны Эштон-Сирилло находилась в Харькове, который тогда безуспешно пытались захватить российские войска. Она воевала и была ранена в феврале 2023 года. 

Волну ненависти по отношению к себе в России Эштон-Сирилло воспринимает, по ее собственным словам, спокойно и не принимает оскорбления "близко к сердцу": "Слова хейтеров из России бессмысленны", - говорит она.

Женщина-трансгендер отмечает, что не сталкивалась с негативным отношением к себе в Украине из-за идентичности: "Лично - никогда". "У меня никогда не было опыта негативного общения ни с кем в армии, с людьми, с которыми я работала, в частности, находясь на фронте или в Киеве", - говорит Эштон-Сирилло. Стиль жизни в Украине она назвала "либертарианским". Она говорит, что знает еще двух трансгендеров в ВСУ. По ее словам, "у военных нет другой идентичности, кроме того, что они военные".               

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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