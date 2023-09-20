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Блинкен призвал не забывать о буднях войны в Украине

Сергей Ромашенко
20 сентября 2023 г.

На заседании Совбеза ООН Энтони Блинкен напомнил о жестокостях, которые РФ ежедневно творит в Украине. Он заверил, что Украина и мировое сообщество не сдадутся перед лицом российской агрессии.

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Энтони Блинкен
Энтони БлинкенФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал не забывать об ужасах войны, с которыми ежедневно сталкиваются жители Украины. "Из удобной удаленности этого зала очень легко утерять из виду, каково приходится украинским жертвам российской агрессии", - заявил он в среду, 20 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Блинкен привел конкретные примеры военных преступлений, указав, что Россия наносит удары по жилым домам, похищает детей, держит украинцев под стражей в нечеловеческих условиях, разрушает склады с гуманитарной помощью и зернохранилища. "Это то, что ежедневно переживают украинские семьи. Это то, что они переживают уже на протяжении 574 дней этого вторжения. Это то, что они будут переживать завтра и днем позже", - констатировал глава Госдепартамента США.

По словам Энтони Блинкена, президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему достаточно продолжать насилие и Украина и мировое сообщества когда-нибудь сломятся. "Но украинцы не сдадутся. И мы тоже не сдадимся", - заверил Блинкен.

Ответ Блинкена критикам из стран Глобального Юга

В своем выступлении госсекретарь США также прокомментировал сомнения стран так называемого Глобального Юга, которые заявляют, что война в Украине мешает мировому сообществу взяться за решение других неотложных проблем, таких как климатический кризис или увеличение экономических шансов в мире.

"Это ошибочная постановка вопроса. Мы можем и должны делать и то, и другое. И мы делаем и то, и другое", - подчеркнул Энтони Блинкен.

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