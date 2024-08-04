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Украинские прыгуньи завоевали золото и бронзу на ОИ-2024

Анатолий Арни
4 августа 2024 г.

Сразу две украинские спортсменки - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко - оказались на олимпийском пьедестале по итогам женских прыжков в высоту.

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Прыгуньи Ярослава Магучих и Ирина Геращенко празднуют завоевание медалей на ОИ-2024 в Париже
Прыгуньи Ярослава Магучих и Ирина Геращенко празднуют завоевание медалей на ОИ-2024 в ПарижеФото: Ashley Landis/AP/picture alliance

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала золотой медалисткой Олимпийских игр-2024, победив соперниц в финале женских соревнований по прыжкам в высоту в Париже в воскресенье, 4 августа.

Серебро по женским прыжкам в высоту досталось австралийской легкоатлетке Николе Олислагерс. И Магучих, и Олислагерс взяли высоту 2 метра, но украинке это удалось с первой попытки, а австралийке - лишь с третьей.

22-летняя Магучих является рекордсменкой в этой спортивной дисциплине. В июле 2024 года на Бриллиантовых играх в Париже она установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту - 2,10 метра. Предыдущий рекорд по женским прыжкам в высоту был поставлен в 1987 году спортсменкой Стефкой Костадиновой из Болгарии - 2,09 метра.

Украина получила золото и бронзу по женским прыжкам

Магучих оказалась не единственной спортсменкой из Украины, занявшей место на пьедестале после финала состязаний по прыжкам в высоту. Незадолго до этого бронзовую медаль по итогам выступления в финале обеспечила Украине легкоатлетка Ирина Геращенко.

29-летняя спортсменка смогла прыгнуть на высоту 1,95 метра. Бронзовую медаль Геращенко поделила с австралийкой Элеанор Паттерсон, которая прыгнула на ту же высоту.

Бронзу для Украины получил метатель молота Михаил Кохан

В этот же вечер Украина завоевала еще одну олимпийскую медаль. Бронза в состязаниях по метанию молота досталась 23-летнему спортсмену Михаилу Кохану, который бросил снаряд на расстояние 79,39 метра.

Украинец в финале состязаний уступил канадцу Итану Кацбергу (84,12 метра) и лишь немного - венгру Халасу Бенце (79,97 метра)

Всех троих спортсменов с получением медалей поздравил в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

Всего у Украины по состоянию на вечер 4 августа шесть медалей на ОИ-2024, в общем зачете она занимает 17-ю строчку.

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