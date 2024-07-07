Украинка Магучих побила мировой рекорд по прыжкам высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги - самого престижного легкоатлетического коммерческого турнира мира и установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило министерство молодежи и спорта Украины.

В сообщении указывается, что получив золото с результатом 2,03 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, Магучих решила на этом не останавливаться и подняла планку до 2,07 м, взяла ее со второй попытки и потом уже с первого раза прыгнула на 2,10 м.

Предыдущий мировой рекорд 2,09 м болгарская спортсменка Стефка Костадинова установила на чемпионате мира в Риме в 1987 году. Министерство молодежи и спорта и министерство иностранных дел Украины, а также президент Владимир Зеленский поздравили рекордсменку и ее тренера Татьяну Степанову с победой.

"Спасибо тебе, Ярослава, за то, что так высоко подняла украинский флаг и получила эту победу для нашей страны и народа. Каждая такая победа является невероятно важной для нашей силы и единства", - написал Зеленский в Telegram.

Ярослава Магучих примет участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. На предыдущей Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году, украинская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль, прыгнув на 2 метра.