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Саблистка Харлан принесла Украине "бронзу" на Играх в Париже

Кирилл Шестаков
30 июля 2024 г.

Украинская фехтовальщица в драматическом поединке за 3-е место одолела Чои Сибин из Южной Кореи. Это первая награда для Украины на Олимпийских играх-2024.

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Украинская саблистка Ольга Харлан после победы над Чои Сибин на Олимпийских играх в Париже-2024
Украинская саблистка Ольга Харлан после победы над Чои Сибин на Олимпийских играх в Париже-2024Фото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль  в индивидуальных соревнованиях шпажисток на Олимпийских играх в Париже. В драматическом поединке за 3-е место она одолела Чои Сибин из Южной Кореи.

Первый период закончился весомым преимуществом Сибин со счетом 8:3. Во втором кореянка увеличила отрыв до шести очков (11:5). Однако украинская фехтовальщица совершила драматический рывок 7:0, выйдя вперед на одно очко. При счете 14:14 решающий укол нанесла Харлан.

"Украина, я тебя люблю. Это для тебя, родная, это для тебя!" - сказала саблистка после победы.

На пути к "бронзе" на Олимпиаде-2024 Харлан одолела японку Сихому Фукусиму, россиянку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, а в четвертьфинале - венгерку Анну Мартон. В полуфинале Харлан уступила француженке Саре Бальцер.

Бронзовая медаль по фехтованию стала первой наградой для Украины на Олимпийских играх-2024. Для Ольги Харлан это пятая медаль, завоеванная на Олимпиадах с 2008 года.

Дисквалификация Харлан с чемпионата мира

В июне 2023 года Ольга Харлан была дисквалифицирована с чемпионата мира в Милане за отказ после поединка пожимать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом. Месяц спустя Международной федерации фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию и пообещала выделить для Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.

 

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