Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде-2024

Все 15 спортсменов из РФ, допущенные к соревнованиям, завершили выступления на ОИ в Париже. Единственная серебряная медаль - у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Все 15 российских спортсменов, допущенные к участию в Олимпийских играх в Париже, завершили свои выступления. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, взяв серебро в женском парном разряде.

В финале теннисного турнира россиянки уступили итальянской паре Саре Эрани и Жасмин Паолини. Несмотря на уверенную победу в первом сете (6:2), Андреева и Шнайдер разгромно проиграли следующий (1:6) и уступили в финальном (7:10). 17-летняя Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года.

Остальные теннисисты из РФ выбыли из Олимпиады на ранних стадиях

Высоко оценивались шансы на золотую медаль у Анжелы Бладцевой в прыжках на батуте - перед Олимпиадой она взяла золото на этапе Кубке мира в швейцарском Аросе. Однако в Париже Бладцева заняла лишь пятое место.

Гребля, плавание и велоспорт

До финала в соревнованиях по гребле на каноэ дошли Захар Петров и Алексей Коровашков, но в решающем заплыве двоек на дистанции 500 м они финишировали четвертыми. Петров позже выступил в финале одиночек. Во время заплыва на 1000 м он некоторое время сохранял 2-е место, но финишную линию пересек также четвертым.

В соревнованиях по плаванию участвовал один российский спортсмен - Евгений Сомов, но он не дошел до финала.

Три российских спортсмена выступили в велогонках. В женской гонке с раздельного старта Тамара Дронова заняла 21-е место, в мужской Глеб Сырица - 31-е. В женской групповой гонке Дронова финишировала 47-й, Алена Иванченко - 72-й. В мужской Сырица не доехал до финиша.

Допуск спортсменов из РФ в нейтральном статусе

Российские спортсмены официально выступали на Олимпиаде-2024 как "индивидуальные нейтральные атлеты". Любая символика РФ на соревнованиях была запрещена. Олимпийские сборные России и Беларуси не были допущены к участию в Олимпиаде в Париже из-за войны России против Украины.

Всего Международный олимпийский комитет (МОК) выделил для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе 54 квоты для спортсменов из РФ. В таких видах спорта, как велоспорт, спортивная борьба, дзюдо, теннис, многие российские спортсмены отклонили приглашения МОК.