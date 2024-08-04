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Российские теннисистки взяли серебро на Олимпиаде-2024

Кирилл Шестаков
4 августа 2024 г.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финальный матч в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Это первая медаль россиян на Олимпиаде-2024.

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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра АндрееваФото: Manu Fernandez/AP/dpa/picture alliance

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в воскресенье, 4 августа, проиграли финальный матч в парном разряде на Олимпийских играх в Париже и завоевали в итоге серебро. Им противостояли итальянки Джасмин Паолини и Сары Эррани. Это первая медаль российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

Первый сет завершился победой россиянок со счетом 6:2. В следующем сете они допустили ряд ошибок, а Паолини и Эррани довели его до разгромной победы (6:1). Напряженный финальный отрезок матча завершился победой итальянок со счетом 10:7. 

17-летняя Мирра Андреева стала самым молодым призером теннисного турнира Олимпиады с 1992 года. В четверть- и полуфинальных матчах в парном разряде росиянки обыграли теннисисток из Чехии и Испании, не уступив ни одного сета.

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