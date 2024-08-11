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XXXIII летние Олимпийские игры в Париже завершены

Роман Сулима
12 августа 2024 г.

Официальная церемония закрытия Игр-2024 состоялась на стадионе "Стад де Франс" на севере Парижа. За шоу наблюдали 71 500 зрителей. Олимпийский флаг был передан Лос-Анжелесу, который примет ОИ-2028.

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Проекции олимпийских колец на церемонии закрытия летней Олимпиады - 2024
На церемонии закрытия ОИ-2024Фото: Athit Perawongmetha/REUTERS

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоялась на стадионе "Стад де Франс" на севере французской столицы поздно вечером в воскресенье, 11 августа. Вопреки 30-градусной жаре, на полностью заполненных трибунах находились 71 500 зрителей, а на самой арене на церемонию собрались 9 тысяч принявших участие в ОИ-2024 спортсменов и команд поддержки из более 200 стран. Немецкий флаг несли триатлонистка Лаура Линдеман (Laura Lindemann) и каноист Макс Рендшмидт (Max Rendschmidt) - олимпийские чемпионы Парижа. "На нас смотрит весь мир. Мы просто в восторге", - сказал Рендшмидт в комментарии ZDF.

Церемония, именуемая ее организаторами как "Рекорды", началась с оды главному городу Франции: в саду Тюильри рядом с Лувром француженка Зао де Сагазан и хор исполнили песню "Sous le ciel de Paris" ("Под небом Парижа"). Всего на сцене спортивной арены побывали более 100 исполнителей, акробатов, танцоров и цирковых артистов. Как отметил режиссер-постановщик шоу Тома Жолли, его цель - путешествие к истокам Игр и в их будущее.

Выступление Алена Роше на церемонии закрытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже
Выступление Алена РошеФото: Laurent Gillieron/KEYSTONE/picture alliance

Одним из наиболее запоминающихся музыкальных номеров церемонии стало выступление пианиста Алена Роше, который сыграл "Гимн Аполлона" на подвешенном вертикально рояле, а в конце его выступления пять олимпийских колец собрались в воздухе в единую проекцию.

Олимпийский флаг передан мэром Парижа коллеге из Лос-Анджелеса

В ходе церемонии мэр Парижа Анн Идальго передала флаг своей коллеге Карен Басс из Лос-Анджелеса. Калифорнийский мегаполис примет следующие летние Олимпийские игры в 2028 году.

Актер Том Круз на церемонии закрытия летних Олимпийских игр - 2024 в Париже
Том Круз с олимпийским флагомФото: Tingshu Wang/REUTERS

Главным героем второй части церемонии закрытия, которую по традиции проводят именно организаторы следующей Олимпиады, стала голливудская звезда Том Круз. 62-летний актер совершил драматический выход: спустился на арену с крыши "Стад де Франс", схватил олимпийский флаг и запрыгнул на мотоцикл под рев толпы. Далее он пронесся по ночному Парижу и прямо на мотоцикле въехал на борт самолета в стиле фильмов "Миссия невыполнима".

Музыкальную часть со стороны США на церемонии на себя взяли певица Билли Айлиш, рэпер и главный участник Олимпийских игр в Париже Снуп Догг и "визитная карточка" Лос-Анжелеса - группа Red Hot Chili Peppers.

Итоги Олимпиады в Париже

Германия завершила летние Олимпийские игры в Париже на 10-м месте в общекомандном медальном зачете, завоевав 33 медали, в том числе 12 золотых. С точки зрения числа наград эта Олимпиада стала наименее успешной для ФРГ с момента воссоединения страны в 1990 году. На летних Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов сборная Германии входила в шестерку лучших стран, а в 2021 году ФРГ заняла девятое место.

Украина финишировала на 22-м месте с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами, что является лучшим показателем страны за последние 12 лет. Победителем медального зачета Олимпиады в Париже стала сборная США. У нее 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые награды. Американцы в последний день состязаний обошли Китай - у китайской сборной тоже 40 золотых медалей, но гораздо меньше серебра и бронзы.

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