ОИ: Старты по триатлону пройдут, несмотря на болезнь атлетов

После индивидуальных гонок по триатлону выявлены проблемы с ЖКТ у бельгийки и швейцарца, команда Бельгии снялась с эстафеты. Организаторы не отменили следующий старт, сославшись на новые пробы воды.

На летних Олимпийских играх в Париже заболели два участника соревнований по триатлону, которые совершили заплыв в Сене. В связи с желудочно-кишечной инфекцией снялась с эстафетных соревнований бельгийская спортсменка Клэр Мишель, после чего Бельгийский олимпийский комитет в воскресенье, 4 августа, заявил, что вся сборная королевства не примет участия в предстоящих стартах.

В совместном с Бельгийской федерацией триатлона заявлении выражается надежда, что организаторы соревнований по триатлону на будущих Олимпийских играх извлекут уроки из данной ситуации.

В свою очередь оргкомитет Олимпиады заявил, что качество воды в Сене утром перед стартами женщин, в которых участвовала Мишель, было "очень хорошим" в соответствии с критериями Международного союза триатлона. Организаторы подчеркнули, что здоровье и благополучие спортсменов является для них главным приоритетом.

В швейцарской команде - двое заболевших

Между тем, сборная Швейцарии в тот же день заявила о новой замене в команде на смешанной эстафете по триатлону. Вместо заболевшего Симона Вестермана на старт выйдет Сильвен Фридланс, который не участвовал в индивидуальной гонке и срочно вызван в Париж для участия в эстафете.

В заявлении отмечается, что у Вестермана, не совершавшего заплывов в Сене, обнаружена желудочно-кишечная инфекция. Лишь днем ранее он заменил в эстафетной четверке Адриена Бриффода, страдавшего проблемами с желудком. Сообщая о данном решении, руководство швейцарской сборной указало, что однозначная связь заболевания Бриффода с качеством воды в Сене отсутствует, поскольку в других командах не наблюдается роста заболеваемости среди спортсменов, участвовавших в индивидуальных стартах в Сене.

Соревнования по триатлону решено не отменять

Несмотря на данные случаи, организаторы приняли решение не отменять дальнейшие соревнования и подтвердили проведение стартов в соответствии с графиком. Соревнования по триатлону в смешанной эстафете, как и планировалось, начнутся в 8 часов местного времени (09.00 мск) 5 августа, заявил оргкомитет поздним вечером 4 августа, сославшись на новую проверку качества воды в Сене.

В конце июля из-за неудовлетворительного качества воды в реке были отменены две тренировки по триатлону, а затем перенесены на один день соревнования мужчин. Организаторы сообщили об этом всего за три часа до запланированного старта, уточнив, что решение связано с ухудшением качества воды в Сене из-за сильных дождей. По данным парижских властей, за два дня в столице Франции выпала примерно 15-дневная норма осадков. Сейчас уровень воды в Сене превышает средний показатель лета в три раза.

Очищение вод Сены перед Олимпиадой

Как напоминает медиакомпания RFI, для поддержания допустимого для проведения соревнований качества воды в Сене был построен гигантский резервуар для хранения до 50 тысяч кубометров сточных вод, которые затем должны перенаправляться в очистные сооружения. "Но в период обильных дождей резервуар переполняется, и в Сену могут попасть бактерии, которые могут вызвать гастроэнтерит, конъюнктивит, инфекции мочевыводящих путей", - уточняют журналисты.

В преддверии Олимпийских игр в Париже французское государство потратило на очищение вод Сены и модернизацию канализационной системы столицы 1,4 млрд евро.