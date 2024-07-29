Наездник Юнг принес Германии второе "золото" Олимпиады

Наездник Юнг принес Германии второе "золото" Олимпиады29 июля 2024 г.
Вторую золотую медаль в копилку сборной Германии на Олимпийских играх в Париже принес в понедельник, 29 июля, троеборец Михаэль Юнг (Michael Jung) на жеребце по кличке Чипмунк (Chipmunk - в переводе с английского: Бурундук).
41-летний наездник из города Хорб, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг, стал лучшим в конкуре. Финал троеборья проходил перед Версальским дворцом.
"Серебро" получил австралиец Кристофер Бёртон, а "бронза" досталась чемпионке Европы, британке Лауре Коллетт (конный спорт - олимпийская дисциплина, где мужчины и женщины соревнуются на равных).
Четвертое олимпийское "золото" Юнга
Взойдя на верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала 29 июля, Юнг поставил рекорд. "Никогда раньше на Олимпийских играх наездник-троеборец не выигрывал три индивидуальных золотых медали", - указывает немецкое спортивное информагентство SID.
Нынешняя медаль - уже четвертое олимпийское "золото" в спортивной карьере Михаэля Юнга. На Играх в Лондоне в 2012 году он завоевал высшую награду как в индивидуальном, так и в командном троеборье. Еще одно "золото" в индивидуальном троеборье он получил на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В минувшую субботу, 27 июля, первую золотую медаль Олимпиады в Париже Германии принес пловец Лукас Мэртенс (Lukas Märtens).