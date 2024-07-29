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Наездник Юнг принес Германии второе "золото" Олимпиады

Александра Иванова
29 июля 2024 г.

Михаэль Юнг стал лучшим в конкуре и поставил рекорд, завоевав третью в своей карьере олимпийскую золотую медаль в индивидуальном троеборье.

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Троеборец Михаэль Юнг на Олимпиаде в Париже
Троеборец Михаэль Юнг на Олимпиаде в ПарижеФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Вторую золотую медаль в копилку сборной Германии на Олимпийских играх в Париже принес в понедельник, 29 июля, троеборец Михаэль Юнг (Michael Jung) на жеребце по кличке Чипмунк (Chipmunk - в переводе с английского: Бурундук).

41-летний наездник из города Хорб, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг, стал лучшим в конкуре. Финал троеборья проходил перед Версальским дворцом.

"Серебро" получил австралиец Кристофер Бёртон, а "бронза" досталась чемпионке Европы, британке Лауре Коллетт (конный спорт - олимпийская дисциплина, где мужчины и женщины соревнуются на равных).

Четвертое олимпийское "золото" Юнга

Взойдя на верхнюю ступеньку олимпийского пьедестала 29 июля, Юнг поставил рекорд. "Никогда раньше на Олимпийских играх наездник-троеборец не выигрывал три индивидуальных золотых медали", - указывает немецкое спортивное информагентство SID.

Нынешняя медаль - уже четвертое олимпийское "золото" в спортивной карьере Михаэля Юнга. На Играх в Лондоне в 2012 году он завоевал высшую награду как в индивидуальном, так и в командном троеборье. Еще одно "золото" в индивидуальном троеборье он получил на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В минувшую субботу, 27 июля, первую золотую медаль Олимпиады в Париже Германии принес пловец Лукас Мэртенс  (Lukas Märtens).

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