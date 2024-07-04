100 лет самому престижному конному турниру в мире

Самый престижный международный конно-спортивный турнир ежегодно собирает в Ахене элиту мирового спорта. В этом году здесь участвуют спортсмены из 32 стран и не менее 600 лошадей. Победа может принести до 500 тысяч евро.

Получить гран-при Международного конного турнира CHIO Aachen имеет для участника такое же значение, как победа на Уимблдоне для теннисиста или успех в Монако для гонщика "Формулы-1". История этого престижного международного конного-спортивного фестиваля началась 100 лет назад - 13 июля 1924 года. В этот день в немецком Ахене практически на том же месте, где он проводится и сегодня, состоялся первый турнир по верховой езде. Однако сначала он был лишь сопроводительным мероприятием.

В центре внимания тогда находились скачки, проводившиеся Конно-спортивным клубом Ахен-Лауренсбергер (ALRV). Параллельно с ними в программу были впервые включены соревнования по верховой езде и драйвингу (на конных упряжках) в сочетании с "равнинными" и "барьерными" скачками. Это нововведение было настолько хорошо принято зрителями, что стало в результате фундаментом мероприятия - Международного конного турнира CHIO Aachen , которое сегодня устанавливает международные стандарты в конном спорте.

Немецкий участник CHIO в Ахене 2023 года Фогель Рихард Фото: Lafrentz/nordphoto/picture alliance

Турнир по верховой езде в Ахене стал ежегодным событием и быстро развивался - в 1927 году в нем уже участвовали представители разных стран. В 1929-м был организован первый Кубок Наций с участием национальных команд. В 1933-м ему впервые был присвоен статус CHIO (Concours Hippique International Officiel), то есть официальных международных соревнований по конному спорту. Каждая страна, являющаяся членом Международной федерации конного спорта FEI, может иметь только одно конно-спортивное мероприятие со статусом CHIO - это должен быть турнир с испытаниями самого сложного уровня более чем в одной дисциплине конного спорта. В Германии таким местом с 1933 года является город Ахен.

Конный спорт во времена национал-социализма

В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Это оказало влияние и на конный спорт и турнир в Ахене. Гитлеровский режим рассматривал верховую езду как показательный вид спорта, поэтому нацисты стремились занять в нем все высшие места на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. На турнирах Кубка Наций того времени в седле сидели только представители вермахта. На турнире 1937 года за Германию в Ахене выступали также несколько наездников из СС. Сам Гитлер никогда не бывал на этих соревнованиях. В последний раз при нацистах эти международные соревнования состоялись в конце августа 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны.

Общая площадь комплекса для соревнований в Ахене - 27 гектаров Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Мировой лидер в пяти дисциплинах

Вскоре после окончания войны турнир вновь начал ежегодно проводиться в привычном формате. С 1947 года он не проходил в Ахене лишь дважды: в 1986 году, когда в городе проходил международный чемпионат по конкуру (а CHIO был проведен в городе Донауэшингене на юге Германии), и в 2020 году, когда он был отменен из-за пандемии коронавируса.

CHIO Aachen считается самым престижным конно-спортивным турниром в мире. Участники соревнуются в пяти дисциплинах: это конкур, выездка, троеборье, драйвинг и вольтижировка. В юбилейном 2024 году в соревнованиях, которые проходят с 28 июня по 7 июля, принимают участие около 330 спортсменов из 32 стран и около 600 лошадей. Общая площадь для проведения состязаний составляет 27 гектаров. Здесь находится современно оборудованный стадион, манеж для выездки, зона для соревнований на экипажах, конюшни, площадки для верховой езды и различные дополнительные сооружения.

Главный стадион, на котором проходят соревнования по конкуру, вмещает 40 тысяч зрителей. Некоторые мероприятия, в том числе Кубок Наций, проводятся здесь при свете прожекторов. Турнирное поле размером 120 на 150 метров является одним из самых больших в мире. Манеж для выездки рассчитан на 6300 мест. Самый крупный денежный приз можно выиграть в соревнованиях по конкуру - победитель получает 500 тысяч евро. Общий бюджет турнира - крупнейшего ежегодного конно-спортивного события Германии - составляет 20 миллионов евро.

Международный конный фестиваль CHIO Aachen обычно длится десять дней. За это время на нем бывает до 400 тысяч зрителей. А в проведении мероприятий задействовано около 1200 сотрудников. В общей сложности организацию CHIO выделяется 3,9 миллиона евро.