Дикие лошади в Германии, или Неспокойный день для жеребцов

Это событие повторяется здесь в Германии ежегодно в конце мая. В 2023 году оно состоится в субботу, 27-го числа. Первая фотография сделана в один из прошлых таких дней несколько лет назад в тот самый кульминационный момент, когда единственный в Европе табун диких лошадей - не одичавших, а испокон веков живших здесь на воле (!) - вихрем влетает на просторную арену около вестфальского города Дюльмен перед глазами двенадцати тысяч зрителей.

Топот сотен копыт, пыль столбом - сегодня здесь будут отлавливать однолетних диких жеребцов. Вот, как это будет происходить…

На лесной арене в Дюльмене Фото: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Однако мы немного забежали вперед. За пару часов до этого восхитительного момента табун еще мирно пасется недалеко от арены в просторном загоне.

Заповедник

Дикие лошади в загоне перед началом отлова жеребцов-однолеток в Дюльмене Фото: DW/Maksim Nelioubin

Накануне лесники согнали сюда лошадей со всего заповедника - четырехсот гектаров огороженного леса, что вдвое больше площади княжества Монако. Лесной заказник для диких лошадей (Wildpferdebahn Dülmen) - частный заповедник, созданный более полутора столетий назад здешними герцогами фон Круа (Herzog von Croy) в вестфальском регионе Мюнстерланд.

Дикие лошади

Кобылы и жеребята на лугу Фото: DW/Maksim Nelioubin

Первое упоминание о диких лошадях в этих местах датировано 1316 годом. На протяжении многих веков они скрывались от глаз человека в соседней Мерфельдской топи, однако в позапрошлом веке табун все-таки обнаружили, после чего на лошадей начали охотиться.

В результате численность табуна всего за одно десятилетие сократилась в пять раз, но тогдашний герцог фон Круа решил спасти их от вымирания. Около тридцати последних диких лошадей отловили по его приказу, чтобы поселить в герцогском заказнике - в естественных условиях, но под охраной.

Наследие

Рудольф герцог фон Круа (Rudolf Herzog von Croÿ) - наследник основателя заповедника в 2014 году Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Табун разросся до четырехсот голов. Всех молодых кобылиц оставляют, а однолетних жеребцов вылавливают и продают, чтобы контролировать рост популяции и не допускать борьбы. В дикой природе обычно такие табуны состояли из десятка кобыл и одного жеребца. В дюльменский заповедник жеребца подселяют всего на пару месяцев в году.

Окрас и оттенки

Дюльменские жеребята разных окрасов Фото: DW/Maksim Nelioubin

Один из признаков диких лошадей - серый мышиный окрас, но в табуне встречаются торфяные и рыже-желтые оттенки. Это - генетические следы, оставленные жеребцами английских пони, тарпановидных лошадей, а также лошадей Пржевальского. Что касается последних, их доставили в Германию из Монголии еще в конце XIX века.

Новая жизнь

Родивщиеся в Дюльмене жеребцы на один день вернулись в заповедник Фото: DW/Maksim Nelioubin

Полдень. К арене от автостоянки, в которую на один день превращают соседний герцогский луг, тянется нескончаемый поток зрителей. Табун влетит на арену точно по расписанию, но до этого посетителей ожидают показательные выступления. Эти кони пару лет назад были теми самыми дикими жеребцами, отловленными в Дюльмене. Сегодня они покажут зрителям, на что способны, чему их научили хозяева, купившие диких однолеток на аукционе.

Добрые, но с характером

Показательные выступления Фото: DW/Maksim Nelioubin

Дюльменская дикая порода - лошади невысокие, неприхотливые, выносливые, сильные, добрые, но с характером, требующим особого терпения. Прекрасно подходят для обучения верховой езде детей или для упряжек. Раньше отловленных из табуна жеребцов использовали в качестве рабочих лошадей на шахтах или в сельском хозяйстве.

Естественные условия

Табун диких лошадей в разгар лета Фото: Horst Ossinger/dpa/picture-alliance

Говоря об этом диком табуне, следует отметить наличие отдельных признаков, присущих одомашненным породам, например, свисающей гривы у некоторых коней. У диких лошадей гривы стоячие, но таких в табуне тоже достаточно. Уникальность же его состоит в том, что дюльменский табун всегда развивался по правилам естественного отбора - в лесу, без помощи и вмешательства человека.

Правила заповедника

Дикие лошади на водопое в августе засушливого лета 2022 года Фото: Wildpferde in Dülmen/Photoshot/picture alliance

Никакой ветеринарной помощи, минимум контактов с людьми - эти правила были приняты в заповеднике полтора столетия назад. Дикие лошади, если возникает такая необходимость, используют лес и луговые травы в качестве своего рода зеленой аптеки - например, кору и почки деревьев. Единственное вмешательство со стороны человека здесь - это отсеивание молодых жеребцов по весне один раз в год. Между тем, на арене уже начались показательные выступления, предшествующие основному действию.

На арене

Конь в ковбойском наряде Фото: DW/Maksim Nelioubin

Этого коня отловили в предыдущем году. Он уже кое-чему научился, но еще не объезжен, что обычно делается в четырехлетнем возрасте. По арене прошел в традиционной форме… ловцов, которых мы скоро увидим, то есть своего рода здешних вестфальских ковбоев. Предварительная программа похожа на представление цирка, в котором участвуют лошади разных пород - под седлом или запряженные в повозки.

Пыль столбом

Лошади и зрительские трибуны Фото: DW/Maksim Nelioubin

Топот копыт табуна, снявшегося с места и несущегося к арене, слышен издалека. Музыку приглушили, стадионный комментатор замолчал, чтобы дать публике насладиться уникальным моментом. Щелчки тысяч фотоаппаратов растворяются в этом звуке, как капли дождя в океане. Взбудораженные лошади сделают несколько кругов по стадиону и остановятся в центре, заняв круговую оборону.

Премьера и погода

Табун диких лошадей посреди лесной арены Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Необходимость отлавливать жеребцов возникла в начале прошлого века, когда численность табуна достигла нынешнего уровня. К этому времени площадь заповедника увеличили в два раза по сравнению с первоначальными двумя сотнями гектаров. Премьера своеобразного вестфальского родео состоялась здесь в 1907 году. Начало традиции было положено. В этот день ни разу не подводила погода, которую даже прозвали герцогской.

Вестфальские ковбои

Один из моментов посреди арены Фото: DW/Maksim Nelioubin

Команда ловцов состоит из жителей соседних деревень в окрестностях Дюльмена. Местность здесь сельская, крестьянская, много коневодческих хозяйств. Забава молодецкая - голые человеческие руки против дикой лошадиной силы. Схватка начинается всегда один на один. Кто-то из ловцов пытается охватить шею жеребца, чтобы направлять движение…

Стратегия и тактика

Участники отлова диких жеребцов в 2011 году Фото: DW/Maksim Nelioubin

Затем на подмогу приходят еще два-три человека, чтобы не дать однолетнему жеребцу снова скрыться среди других лошадей в табуне, повалить его на землю и, удерживая в этом положении, надеть уздечку. Здесь можно услышать реакцию публики и комментарии на стадионе во время отлова десятого и одиннадцатого жеребцов в этот день в 2011 году.

Последнее сопротивление

Командная работа Фото: DW/Maksim Nelioubin

Уздечка - промежуточная победа. Теперь за нее молодого жеребца надо отвести к отдельному загону, перед которым ему вживят чип, а затем отправят дожидаться аукциона. Раньше жеребцов клеймили, но от этой традиции решили отказаться из-за критики со стороны обществ по защите животных.

Неспокойный день

Фридерике Рёвекамп в 2011 году Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фридерике Рёвекамп (Friederike Rövekamp) - главный герцогский лесничий. На арене она выделяется своей традиционной униформой. Непосредственно в ловле диких жеребцов не участвует, но именно она несет ответственность за то, что происходит на поле. В разговоре главный лесничий призналась, что не очень любит этот день...

Опасные моменты

Вниз головой Фото: DW/Maksim Nelioubin

Особенно не любит она этот день из-за таких моментов... Один из молодых немецких ковбоев, охваченный азартом, не захотел выпускать жеребца из рук и дал затащить себя в табун. Впрочем, если соблюдать правила, обычно опасных для жизни ситуаций не возникает.

Все в порядке

Нештатная ситуация Фото: DW/Maksim Nelioubin

К счастью, все обошлось. Минут через пятнадцать после оказания медицинской помощи молодой человек вернулся в строй под аплодисменты публики, но стадионный комментатор настоятельно рекомендовал ему поостыть и не лезть в пекло. Как видно на снимке, дикие лошади избегают людей, табун проносится мимо лежащего на земле, обходя его, словно инородное тело.

До следующего года

Отловленные молодые жеребцы с номерами для аукциона Фото: DW/Maksim Nelioubin

Беспокойный день подходит к концу. Одногодки, получив номера, ждут аукциона в отдельном загоне. Средняя цена составляет около 400 евро, но в отдельных случаях может достигать 2500-3000 евро. Часть выручки идет на нужды заповедника. В центре арены еще кружит непросеянная часть табуна. В дальнем углу за изгородью спокойно следят за происходящим лошади с жеребятами, родившимися этой весной. Эти опытные кобылы, как их называет стадионный комментатор, знают, что скоро их снова выпустят в заповедный лес на родные вольные луга.

Дикие лошади в заповеднике в июле 2007 года Фото: Horst Ossinger/dpa/picture-alliance

P.S.

Проданные с аукциона молодые дикие жеребцы еще одну ночь проведут на арене в загоне. Перед транспортировкой им нужно отдохнуть от стресса и первого близкого контакта с людьми. Новые владельцы покупают своего рода лотерейный билет, образно говоря, жеребца в мешке. Прогнозы о характере и качествах делать невозможно, о чем официально предупреждают перед торгами.

Наследный принц фон Круа, давая в одном из интервью рекомендации любителям лошадей, купившим дикого жеребца-однолетку, сказал, что для знакомства лучше всего взять толстую книгу, поставить в конюшне стул и, сидя рядом, просто для начала ее прочитать, чтобы дать лошади к себе привыкнуть.