Кони Гитлера в берлинской цитадели

В Берлине теперь можно увидеть двух бронзовых "Шагающих коней", отлитых специально для Гитлера. Один из них был впервые показан в воскресенье. Их находка - почти детективная история.

Монументальные скульптуры двух бронзовых "Шагающих коней", высотой три метра и весом около двух тонн, отлитые австрийским скульптором Йозефом Тораком (Josef Thorak) специально для Гитлера, можно было увидеть в воскресенье, 10 сентября, в рамках ежегодного Дня открытого памятника. Один из коней был выставлен на обозрение публики еще в начале этого года. Он является частью постоянной экспозиции "Покров сброшен. Берлин и его памятники" ("Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler"), размещенной в выставочных залах цитадели Шпандау. Второго бронзового рысака, недавно отреставрированного, можно было впервые за 77 лет увидеть на Дне открытого памятника. Отныне он будет доступен для обозрения в том же музее, но в другом помещении - в выставочном зале "Бастион "Королева" (Bastion Königin), и только в рамках специальных экскурсий. "С момента открытия выставки "Покров сброшен", в цитадели Шпандау начал устойчиво развиваться научный и музейно-образовательный центр изучения "токсичных" памятников, который привлекает внимание всего мира", - цитирует газета Tagesspiegel слова члена совета по культуре Шпандау Франка Бевига (Frank Bewig), сказанные им прошлой осенью, когда скульптуры коней были доставлены в музей на огромных грузовиках под брезентом.

После судебного разбирательства с бывшим владельцем скульптур, два бронзовых коня были переданы музею Берлина в октябре 2022 года Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Арт-триллер: где были кони?

Об истории "Шагающих коней" Торака, вернее об их исчезновении, написана целая книга. Несколько десятилетий было непонятно, что с ними произошло. Изначально, в 1939 году, две скульптуры бронзовых коней были установлены у наружной лестницы новой рейхсканцелярии в Берлине, так, чтобы их видел из окна своего кабинета Гитлер. Но в какой-то момент они пропали.

Сначала предполагалось, что они были уничтожены во время налетов на Берлин в конце Второй мировой войны. Однако вскоре их обнаружили на территории советских казарм в районе Эберсвальде, к северо-востоку от Берлина - позолоченные в то время скульптуры, судя по всему, являлись мишенью для стрельбищ. Впрочем, оттуда они тоже исчезли - в 1989 году. С тех пор долгое время об этих огромных бронзовых махинах ничего не было слышно.

Только в 2013 году в руки берлинской полиции попала фотография, позволившая предположить, что "Шагающие кони" все еще существуют. Помимо фотоснимка полиция получила наводку на то, что скульптуры выставлены на продажу за миллионы на криминальном рынке произведений искусства. Это стало поводом для начала расследования Рене Аллонжем (René Allonge), комиссаром Берлинского управления криминальной полиции, специализирующегося на преступлениях в сфере искусства, и, пожалуй, самым известным частным детективом в Европе, голландцем Артуром Брандом (Arthur Brand). Дуэт смог выяснить, что на черном рынке предлагались оригиналы скульптур. Оглядываясь назад, Бранд сказал в интервью DW: "Мне было ясно, что если мы вернем коней, то это будет лучшая история в моей жизни". Как выяснилось, в этом почти детективном исчезновении были замешаны "штази" и советские оккупационные войска - коней по частям тайно перевезли через тогда еще внутреннюю границу Германии, предположительно для обмена на твердую валюту на Западе.

В конце концов в 2015 году была проведена общенациональная операция в городе Бад Дюркхайм, расположенном недалеко от города Мангейм на юго-западе Германии. Подробности того, каким путем их приобрел коллекционер произведений искусства, выяснить так и не удалось - расследование в отношении этого человека было прекращено за истечением срока давности. И только после многолетней судебной тяжбы он согласился передать "Шагающих коней" музею в 2022 году.

Эту историю описал в своей книге Артур Бранд, а Голливуд приобрел права на экранизацию этого материала.

Чудовищное украшение гитлеровской Германии

В начале 1940-х годов два "Шагающих коня" стояли у новой рейхсканцелярии Гитлера, всего в нескольких километрах от их нынешнего местонахождения в выставочных залах цитадели Шпандау. Скульптуры должны были, по замыслу диктатора, украсить задуманную им "всемирную столицу Германии". "В них просматривается определенная идеология. Эти жеребцы символизируют мужественность. Их шея чрезвычайно крупная и мощная, мускулы совершенно преувеличены. Все это излучает определенную жестокость", - говорит Урте Эверт (Urte Evert), директор Городского исторического музея в цитадели Шпандау.

Йозеф Торак был одним из важнейших художников-пропагандистов нацистского режима. В 1930-х годах Торак сделал коней специально в подарок для Адольфа Гитлера. Кроме этих двух он создал еще одну аналогичную скульптуру, которая, однако, не была передана нацистам. Сегодня она стоит на территории одной из гимназий на озере Химзее в Баварии. Говорят, что в 1960-х годах семья Торак использовала эту скульптуру в качестве оплаты обучения сына в этой школе.

Почему "Шагающие кони" выставлены отдельно

Первоначально оба жеребца должны были быть представлены в экспозиционном хранилище цитадели, пояснил DW директор музея Урте Эверт. Там можно хранить произведения из металла и камня так, чтобы они не повредились. Но в результате одной из лошадей нашлось место в постоянной экспозиции "Покров сброшен" - в зале, где представлены другие артефакты национал-социалистического искусства. К тому же, благодаря тому, что кони выставляются в разных помещениях, не создается впечатления, что для "гитлеровских жеребцов" создан отдельный музей. Среди наиболее значимых экспонатов выставки "Покров сброшен" - ансамбль из мраморных скульптур "Аллея победы" (Siegesallee), изображающих марктграфов и курфюрстов Бранденбурга и королей Пруссии, созданный в 1898-1901 годах, "Десятиборец" немецкого скульптора, Арно Брекера (Arno Breker), выполненный им для национал-социалистов, а также голова монументального памятника Ленину, открытого в 1970 году и простоявшего некоторое время на берлинской площади, которая сегодня называется площадью Объединенных наций (Platz der Vereinten Nationen).

Каждая из представленных работ рассказывает свою историю. Музей предлагает возможность ознакомиться с символами Германской империи, Веймарской республики, национал-социализма и ГДР, которые должны были быть похоронены и забыты, а теперь выполняют новую функцию - свидетельств немецкой истории.

Смотрите также: