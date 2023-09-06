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В Германии пройдет День открытого памятника

Максим Нелюбин
6 сентября 2023 г.

В рамках Дня открытого памятника во вторые выходные сентября в Германии можно будет посетить более 5500 достопримечательностей по всей стране.

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Мюнстер
Историческая ратуша в Мюнстере Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/picture alliance

В воскресенье, 10 сентября, в Германии пройдет очередной День открытого памятника (Tag des offenen Denkmals). В этом году немецкая акция, которая является частью европейской программы European Heritage Days, отмечает своей 30-летний юбилей.

Как говорится в сообщении организаторов, в ближайшие выходные в рамках нынешнего Дня открытого памятника можно будет посетить более 5500 объектов и разных мест по всей стране. Все они отмечены на специальной интерактивной карте с функцией поиска по названию населенных пунктов, почтовому индексу или названию достопримечательностей - www.tag-des-offenen-denkmals.de.  Разработано таже мобильное приложение для iOS и Android.

День открытых памятников проводится в Германии под эгидой Немецкого фонда охраны памятников (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) с 1993 года и дает всем желающим возможность осмотреть интересные объекты, находящиеся под охраной.

При этом во многих случаях речь идет о достопримечательностях, которые обычно закрыты для посещения, или о специально подготовленных тематических экскурсиях и других особенных мероприятиях. Сама акция считается самым большим по охвату и числу посетителей культурным событием года в Германии. 

Мюнстерская ратуша
Встреча министров иностранных дел "большой семерки" (G7) в зале Мюнстерской ратуши в ноябре 2022 года Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Мюнстер и Вестфальский мир

Торжественное открытие акции пройдет в городе Мюнстер в земле Северный Рейн - Вестфалия. В этом году здесь отмечается 375-летие заключения Вестфальского мира - двух договоров о прекращении Тридцатилетней войны в Европе, подписанных в Мюнстере и соседнем Оснабрюке в мае и октябре 1648 года.

Местами для переговоров между представителями конфликтовавших сторон - католиков и протестантов - были здешние городские ратуши. В одном только Мюнстере в рамках Дня открытого памятника во вторые выходные сентября состоится около 100 экскурсий. В 2022 году здешняя Старая ратуша стала местом проведения встречи министров иностранных дел G7.

Одернхайм
Развалины монастыря в ОдернхаймеФото: Bildarchiv Steffens/akg/picture alliance

В программе мероприятий в других местах значатся, например, экскурсия по бывшему Мюнхенскому оптовому рынку (Großmarkthalle München); тематическая экскурсия, посвященная 600-летию традиции пивоварения в баварском Амберге (Amberg); посещение архива Мартина Лютера (Lutherarchiv) в Айслебене ; семинары по написанию текстов пером на пергаменте для детей и родителей около развалин монастыря в Одернхайме (Odernheim); органный концерт в церкви Иисуса Христа в Фельберте (Velbert); экскурсия по старому зданию Управления речного порта в Дортмунде (Altes Hafenamt) и посещение бывшей синагоги в Хиршберге (Hirschberg).

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