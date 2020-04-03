Откровения Линды о жизни бездомных женщин в Германии

57-летняя Линда Реннингc (Linda Rennings) пять лет жила на улице. "Кёльше Линда" (Kölsche Linda) - под этим именем она известна сегодня среди бездомных в Кельне. Слово "кельше" указывает на то, что она коренная жительница Кельна и не утратила специфического диалекта. С Линдой знакомы и местные журналисты, и городские чиновники, к которым она нередко обращается, чтобы решить проблемы бездомных. "Меня узнает каждая собака на улице, - в шутку о себе самой говорит Линда, - и почти все бездомные в городе знают меня в лицо. Но я стараюсь помочь в первую очередь женщинам, оказавшимся без крыши над головой".

"Кёльше Линда" - так эту женщину, помогающую безмодным, называют в Кельне

Линда на собственном примере познала, как трудно вырваться из этого заколдованного круга и снова вернуться в нормальную жизнь - в теплую квартиру, к социальным контактам, чтобы снова обрести смысл жизни. Именно его она потеряла, столкнувшись много лет назад с трудностями, с которыми ей самой не удалось справиться, и поэтому она оказалась на улице.

Линда рано испытала нужду и стала жертвой насилия

Линда росла в неблагополучной семье и часто убегала к своей бабушке, пока наконец не осталась у нее жить насовсем. Именно благодаря бабушке Линде удалось закончить школу и выучиться профессии. Она нашла работу в мясной лавке и могла самостоятельно финансировать свою жизнь. Но, как говорится, беда приходит не одна. Линде не везло с мужьями. Она дважды была замужем и оба раза становилась жертвой домашнего насилия. О подробностях она не решилась рассказать в интервью DW.

Однажды с Линдой случился коллапс, после которого она впала в депрессию. Ситуация еще более усложнилась из-за тяжелой формы пневмонии. Линда долгое время была не в состоянии работать и, как следствие, оплачивать съемное жилье. "Было время, когда я даже не могла вспомнить и произнести свое собственное имя. Мой мозг просто завис, как компьютер", - вспоминает она о том тяжелом периоде своей жизни.

Линда раздает горячую еду бездомным на площади Wiener Platz в Кельне

Оставшись без средств к существованию, она лишилась и крыши над головой. Сначала Линда четыре года скиталась по ночлежкам и жила вместе со своей собакой в городских парках, а в ее воспаленном мозгу, как заевшая пластинка, звучала стараяугроза бывшего мужа: "Ты от меня никуда не спрячешься, я тебя из-под земли достану". Линду все сильней стали одолевать приступы страха и тревоги.

В поисках хоть какого-то успокоения она решила быть ближе к своей уже умершей бабушке и около года прожила на кладбище в кельнском районе Дюнвальд, неподалеку от ее могилы. "Здесь я чувствовала себя в безопасности, вдалеке от городской суеты я наконец-то могла спрятаться от косых взглядов людей", - с горечью в голосе вспоминает сегодня 57-летняя женщина. Алкоголь и наркотики были для нее табу - они будили в ней трагические воспоминания из детства. Линда не попрошайничала, а питалась тем, что находила в мусорных контейнерах. Исхудавшую бездомную, которая весила всего сорок килограммов, заметили сердобольные люди, приходившие к могилам своих близких, и сообщили о ней католической службе социальной помощи женщинам.

Социальные работники тут же отвезли Линду в психиатрическую клинику закрытого типа. Здесь ей оказали необходимую медицинскую помощь. А затем был долгий путь реабилитации. С 2011 года у Линды, к счастью, снова появилась крыша над головой: сначала общежитие для бездомных женщин, а когда ей начислили базовую пенсию по состоянию здоровья, ей удалось найти крохотную квартиру по доступной цене.

Оклемавшись, Линда решила помогать женщинам, живущим на улицах Кельна. Сначала она участвовала в создании газеты для бездомных, которую сама вместе с ними продавала в подземных переходах и общественном транспорте, позже она закончила специальный курс "Genesungsbegleitung", который готовит специалистов, помогающих людям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, а также психическими болезнями, начать новую жизнь. В 2014 году Линда создала собственную благотворительную организацию "Heimatlos in Köln" , цель которой - поддержать бездомных женщин и помочь им обрести крышу над головой. Именно о их трудной доле Линда знает не понаслышке.

Благодаря поддержке добровольных помощников, ей удалось создать сайт своей организации, завести аккаунты в социальных сетях, чтобы собирать пожертвования для бездомных женщин. "У них нет своего лобби, и я для многих из них, что называется, последняя инстанция, - подчеркивает Линда. - Я знакомлюсь с ними на улице, завожу разговоры и предлагаю свою помощь".

Бездомных женщин становится все больше

В интервью DW Линда подчеркивает, что несмотря на то, что нет официальной статистики о том, сколько в Кельне бездомных женщин, она, наблюдая за ситуацией на улице, пришла к выводу, что бездомных женщин в последние годы становится все больше. Раньше их было примерно двадцать процентов, сегодня их уже около сорока процентов от общего числа бездомных. "Свою роль в этом сыграла проблема обнищания пожилых женщин (Altersarmut), когда, например, умирает муж, а пенсия вдовы слишком мала, чтобы оплачивать жилье. Найти маленькую и доступную по ценам квартиру в Кельне сейчас очень сложно, так женщины оказываются без жилья. Вторая проблема - пандемия, во время которой участились случаи потери работы и домашнего насилия над женщинами, которые вынуждены спасаться бегством", - объясняет в интервью DW Линда.

Линда сама заговаривает с бездомными женщинами, чтобы предложить им свою помощь

Линда ссылается на новые статистические данные, которые прозвучали по общественно-правовому телеканалу ZDF: в Германии считаются бездомными около миллиона человек. Большинство из них живут в автомобилях, жилых автоприцепах, гаражах или подвалах. И это несмотря на то, что у них есть работа или пенсионное пособие, многим не хватает денег на съемное жилье.

Женщины пытаются скрывать свою бездомность

Что касается женщин, то, как подчеркивает Линда, по многим из них сразу и не заметишь, что они бездомны. Они стараются опрятно одеваться, стыдятся своей ситуации и прячут ее от посторонних глаз. "Некоторые временно живут или ночуют у знакомых и друзей, другие, как бы это печально ни звучало, находят мужчин, которые предоставляют им ночлег в обмен за сексуальные услуги", - с досадой замечает Линда.

По ее словам, женщинам очень опасно жить на улице, потому что они чаще всего не могут за себя постоять, на них могут напасть, изнасиловать, отобрать то немногое, что у них осталось для жизни. Именно поэтому они стараются прибиться, что называется, к стае - к группам бездомных. Однако вести такой образ жизни, как бездомные мужчины, им очень трудно, исходя уже из одной необходимости соблюдать гигиену, которая невозможна на улице. "Период менструации у бездомных женщин никто не отменял, - пожимает плечами Линда. - Кто-то пытается попасть в туалет в кафе или рестораны, чтобы поменять прокладки и помыться. У других нет денег даже на чашку кофе, иначе их в туалетную комнату не пустит персонал. Им подчас негде принять душ, постирать вещи и поменять белье".

Для тех из них, кто не знает или стесняется обратиться в ночлежку, которые есть в любом большом городе, Линда проводит разъяснительную работу, а то и просто сопровождает их туда. Здесь они могут принять душ, постирать вещи, переночевать. "Разумеется, эти услуги тоже не бесплатны, за стирку или душ приходится заплатить пару-тройку евро. А если женщина стесняется просить на улице милостыню, где она возьмет эти деньги?" - задается резонным вопросом Линда. Таким женщинам она оказыает помощь за счет пожертвований, которые собирает ее организация.

Собаки - верные друзья бездомных

Денег удается собрать не так много, особенно если учесть, что немало средств уходит на то, чтобы два раза в неделю предложить бездомным горячую еду, а их собакам, которые живут с ними на улице, корм или лекарства. Для бездомных, особенно для женщин, собака является не просто средством защиты, но и подчас единственной опорой в нелегкой жизни без крыши над головой: она согревает своим теплом и поддерживает морально молчаливой преданностью и соучастием, нередко заменяя так необходимые социальные контакты. "И, да, налог за собак для бездомных тоже никто не отменял, - с грустной улыбкой замечает Линда. - Они его исправно платят за счет попрошайничества или добровольных пожертвований сердобольных граждан".

Собаки заменяют бездомным социальные контакты

И сама Линда всегда в пути со своей собакой по кличке Клайд. "Без нее я даже не выхожу на улицу, она всегда со мной. Когда я была бездомной, то у меня тоже была собака, но она уже умерла. Сегодня моя собака заменяет родственников, которых у меня не осталось, и друзей, в которых я давно разочаровалась. Не могу себе представить жизни без него и прекрасно понимаю тех, кого они согревают на улице", - подчеркивает Линда в интервью DW.

Зима - самое тяжелое время для бездомных людей

Сейчас, когда стало холодно, бездомным необходимо куда больше поддержки, чем в другие времена года,поэтому у Линды прибавилось забот и хлопот. Ее маленькая квартира одновременно является офисом ее организации. Она сетует на то, что многие бездомные из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией, начали избегать ночлежек несмотря на то, что там они проходят тесты на вирус. И тем не менее, они предпочитают спать в подземных переходах, на станциях метро или вокзалах, чем делить ночлег с незнакомыми людьми в общих залах и опасаться того, что их могут обокрасть. "У бездомных мало доверия к людям. Они привыкли надеяться только на себя", - говорит Линда.

Пандемия усложнила работу Линды

В связи с пандемией возросли и расходы благотворительной организации Линды. Она вынуждена закупать одноразовые упаковки для горячей еды, соблюдать меры предосторожности, приобретать средства для дезинфекции, защитные маски и даже сокращать контакты с бездомными людьми, общаясь с ними через социальные сети. Но вот беда - не у всех бездомных есть смартфоны и доступ к интернету. Все это усложняет работу, подчеркивает Линда.

Два раза в неделю Линда со своими добровольными помощниками, которые готовят горячую еду, раздает бездомным бесплатные обеды, лекарства и корм для их собак, спальные мешки и средства гигиены. Линда годами просит администрацию Кельна, поставить контейнерный домик, в котором она во время морозов и дождливой погоды могла бы помогать нуждающимся заполнять необходимые документы и ходатайства для получения поддержки от городских властей и социальных ведомств, оформлять медицинские страховки или оказывать медицинскую помощь, но ее просьбы остаются неуслышанными. Больше всего ее угнетает аргумент чиновников, которые опасаются, что если поставить такой контейнер, то туда станут стягиваться еще больше бездомных. По словам чиновников, это место и без того пользуется дурной славой из-за того, что там собираются бездомные. "А куда этим людям деваться? На этот вопрос никто ответа не дает", - недоумевает Линда.

В этой палатке в парке Кельна живет бездомная. Горячую еду ей часто приносит пенсионерка, которая гуляет со своей собакой в парке

По ее словам, в Кельне около семи тысяч бездомных, однако теневые цифры гораздо выше. Каждая женщина, которую Линде удается вытащить из бездомности, поддержать ее на пути к возвращению в нормальную жизнь, для нее огромная радость, ради которой она и делает свою работу. "Кельнская Линда" и ее благотворительная организация "Heimatlos in Köln" вот уже многие годы является инстанцией, с которой считаются другие благотворительные организации и е городские власти. Своим личным примером Линде удалось доказать, что людям, оказавшимся на улице, можно помочь вновь обрести смысл жизни и найти крышу над головой. И она будет до конца своей жизни помогать бездомным, потому что сама когда-то ею была.

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