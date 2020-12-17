 Добрые дела на Рождество: как в Германии помогают нуждающимся | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.12.2020

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Культура и стиль жизни

Добрые дела на Рождество: как в Германии помогают нуждающимся

Скоро Рождество. В Германии - примерно 670 тысяч бездомных. Как порадовать тех, кому и так приходится нелегко?

Благотворительные фонды приготоБлаготворительные фонды приготовили партию спальных мешков для бездомны

Благотворительные фонды приготовили партию спальных мешков для бездомных

Рождественская акция под названием "Дарить радость" впервые была проведена в Германии в начале 50-х годов прошлого века. В послевоенной Германии праздничные пакеты-кульки c продуктами и предметами первой необходимости раздавали нуждающимся. Сегодня эту традицию активно продолжают по всей стране религиозные организации, церковные общины, объединения добровольцев и, конечно же, просто неравнодушные граждане. 

Рождественские пакеты-сюрпризы получают, в первую очередь, дети, малообеспеченные семьи, одинокие старики и те, кто остался без средств к существованию. В Вуппертале, при поддержке благотворительной организации Caritas, проходит акция "Ангелы с подарком". Стоимость содержимого подарочного пакета (плитка шоколада, кофе, пряники и печенье, орехи, конфеты, упаковка сырокопченой колбасы) не превышает 15-ти евро, сообщают организаторы. Есть и особая просьба к "ангелу", которым может стать любой желающий: рождественский кулек нужно обязательно снабдить поздравительным письмом или открыткой. Ведь слова, написанные от души, способны согреть любого, даже в ненастную погоду. В Мюнхене служба "ангелов" акции "Weihnachten aus der Tüte" включает и виртуальный подарок: по желанию адресата один из волонтеров поздравит его лично - по телефону. А вот еще один пример добрых дел: в благотворительной программе "Foodtruck", осуществляемой в Берлине католическим объединением Caritas, в этом году принял участие федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Улыбаться можно и на расстоянии

По оценкам организаций, оказывающих помощь людям, не имеющим жилья,  бездомных по всей стране - примерно 670 тысяч. Во время пандемии пункты раздачи бесплатной еды, центры, где люди могут получить поношенную одежду, принять душ и просто согреться, оказались в сложной ситуации. По словам монахини католического ордена францисканцев Кристины Кляйн (Christina Klein) из "Службы доверия и духовной поддержки для бездомных Губбио" в Кельне, пара ботинок, непромокаемый плащ, бутерброды, - все это согревает людей в преддверии праздников. "Главное - не забывайте о добром слове и улыбке, их можно дарить и на расстоянии", - напоминает она на сайте организации.

Благотворительные сообщества StrassenBLUES e.V. в Гамбурге и Берлине собирают пожертвования для оказания помощи бездомным. В ноябре 2020 года добровольцы стартовали необычную акцию #hotelsforhomeless, предлагая спонсировать проживание бездомных в номерах пустующих из-за пандемии отелей. 20 человек смогут до конца марта 2021 года ночевать в тепле. В Дюссельдорфе редакция журнала fifty-fifty, выпуски которого обычно распространяют бездомные на улицах городов, организовывает сбор спальных мешков, защитных масок и палаток.

Сказочная почта

Счастливые детские воспоминания, как утверждают психологи, во взрослой жизни помогают нам гораздо лучше справляться с потрясениями и кризисами. Такие радостные моменты часто связаны с праздничной атмосферой Рождества.

Именно к этому празднику добровольцы акции "Рождество в обувной коробке" вот уже более 25 лет отправляют подарки в Грузию, Румынию, Беларусь, Украину, Молдавию, Латвию, Литву, Болгарию. Сладости, предметы гигиены, письменные принадлежности и небольшой сюрприз с поздравительным письмом своевременно отправляются под елку к детям из нуждающихся семей.

Еще одна благотворительная инициатива была инициирована в Кельне. Директор театра Metropol Марайке Маркс (Mareike Marx) вместе с актерами составила сборник историй от Красной Шапочки, Белоснежки, Кота в сапогах, Пиноккио. Сказочные персонажи предлагают свои рецепты от скуки. "Эту "Сказочную почту" костюмированные герои сказок доставляют детям, пожелавшим встретиться с ними, соблюдая необходимую дистанцию", - рассказывает Марайке в интервью DW. 

Сказку для всей семьи в этом году можно будет просто пригласить к себе домой. "Из "Рождественской истории" Диккенса у нас получился фильм-спектакль, снятый в старинном замке Бург Даттенфельд", - поясняет Марайке Маркс, радуясь предстоящей премьере и тому, что праздник, пусть и необычный в этом году, будет обязательно.   

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    Автор: Марина Борисова


 

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