 Президент Германии замечен за раздачей еды в фудтраке (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.12.2020

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По Германии

Президент Германии замечен за раздачей еды в фудтраке (фото)

Глава государства раздает обеды нуждающимся из фудтрака - не каждый день такое увидишь. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделал это в Берлине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер за стойкой в продуктовом фургоне

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер за стойкой в продуктовом фургоне

Берлин • Предрождественские недели в Германии - это не только массовый шоппинг и подготовка к семейному празднику, но и время благотворительности. Обычно повсюду проходят разные акции - в частности, организуют рождественские обеды для нуждающихся. Однако в этом году из-за коронавирусного кризиса и локдауна такие массовые мероприятия невозможны, так что приходится придумывать альтернативные варианты. Это  важно, так как пандемия очень сильно ухудшила положение людей без крыши над головой и средств к существованию.

Немецкий исполнитель шлягеров Франк Цандер (Frank Zander) свой такой первый рождественский обед организовал в 1995 году - на 300 человек. В последние годы акция Франка Цандера при поддержке многих известных в Германии людей проходила в престижном берлинском отеле Estrel. На нее приглашали до 1000 человек. Так как свой традиционный обед музыкант в этом году провести не может, он решил поддержать благотворительную программу "Foodtruck", осуществляемую в Берлине католическим объединением Caritas.

Помимо обедов в этот день пришедшим за помощью также раздавали небольшие рождественские подарки

Помимо обедов в этот день пришедшим за помощью также раздавали небольшие рождественские подарки

Акция с участием главы государства проходила перед одним из храмов в берлинском районе Шёнеберг

Акция с участием главы государства проходила перед одним из храмов в берлинском районе Шёнеберг

Певец Франк Цандер и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер

Певец Франк Цандер и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер

Продуктовый фургон Caritas каждый день появляется в разных местах немецкой столицы - делает остановки примерно в десяти точках, обеспечивая едой около 150 человек. Франк Цандер смог привлечь для участия в акции федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), который, судя по сообщениям немецких СМИ, принял решение спонтанно, чтобы показать бездомным и нуждающимся, что в трудные времена о них не забывают.

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    Автор: Марина Борисова


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