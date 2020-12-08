Президент Германии замечен за раздачей еды в фудтраке (фото)

Глава государства раздает обеды нуждающимся из фудтрака - не каждый день такое увидишь. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделал это в Берлине.
Берлин • Предрождественские недели в Германии - это не только массовый шоппинг и подготовка к семейному празднику, но и время благотворительности. Обычно повсюду проходят разные акции - в частности, организуют рождественские обеды для нуждающихся. Однако в этом году из-за коронавирусного кризиса и локдауна такие массовые мероприятия невозможны, так что приходится придумывать альтернативные варианты. Это важно, так как пандемия очень сильно ухудшила положение людей без крыши над головой и средств к существованию.
Немецкий исполнитель шлягеров Франк Цандер (Frank Zander) свой такой первый рождественский обед организовал в 1995 году - на 300 человек. В последние годы акция Франка Цандера при поддержке многих известных в Германии людей проходила в престижном берлинском отеле Estrel. На нее приглашали до 1000 человек. Так как свой традиционный обед музыкант в этом году провести не может, он решил поддержать благотворительную программу "Foodtruck", осуществляемую в Берлине католическим объединением Caritas.
Продуктовый фургон Caritas каждый день появляется в разных местах немецкой столицы - делает остановки примерно в десяти точках, обеспечивая едой около 150 человек. Франк Цандер смог привлечь для участия в акции федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), который, судя по сообщениям немецких СМИ, принял решение спонтанно, чтобы показать бездомным и нуждающимся, что в трудные времена о них не забывают.
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