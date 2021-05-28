Кто следующий? Бездомность без прикрас

По оценкам Организации Объединенных Наций, 1,6 миллиарда человек во всем мире в настоящее время проживают в местах с плохими жилищными условиями или не имеют постоянного места жительства. Только в Германии насчитывается почти 50 000 бездомных (данные за 2018 год). Пандемия коронавирусной инфекции показала, как быстро люди могут оказаться безработными по причине внешних факторов. Музей архитектуры Технического университета Мюнхена посвятил этой теме выставку под названием "Кто следующий? Бездомность, архитектура и город".

"Несмотря на то, что бездомность считается глобальной проблемой, на нашей выставке мы как раз хотели более конкретно выяснить, как отдельные города справляются с ней", - подчеркивает куратор экспозиции Даниэль Талезник (Daniel Talesnik).

Бездомные в Лас-Вегасе, США

На выставке представлены различные концепции помощи бездомных в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Мумбаи, Сантьяго-де-Чили, Берлин, Москва и Токио. С помощью документальных фильмов, серий фотографий и новаторских моделей жилья авторы выставки пытаются заставить посетителей задуматься над этой проблемой.

Бездомность как показатель социального неравенства

Бездомность - это личная участь конкретных людей, которая часто является результатом различного рода травм, употребления наркотических средств, потери работы и психических заболеваний. У этой проблемы разные причины и мотивы, но ясно одно: бездомность оголяет и вскрывает недостатки общества. Это свидетельство растущего социального неравенства.

Сокращение площадей доступного социального жилья, резкий рост арендной платы и цен на землю, - все это может привести к тому, что люди не по своей вине окажутся в парках или под мостами, - там, где им бы не хотелось жить. Пандемия привела к резкому ухудшению и без того тяжелой жизненной ситуации бездомных людей, констатирует Федеральная ассоциация помощи бездомным.

Издержки капитализма?

Дефицит жилья - это не проблема XXI века: еще в 1872-73 годах Фридрих Энгельс (Friedrich Engels) написал серию из шести статей по жилищному вопросу. В них социальный теоретик анализирует структурную нехватку жилья при капитализме. Он отказался от теории улучшения жилищных условий. Проблему бездомности нельзя решить с помощью градостроительных концепций, а только с помощью ниспровержения социальных условий. Однако у куратора выставки в Мюнхене иное видение: он считает, что архитектура могла бы стать частью решения проблемы бездомности.

В берлинском районе Кройцберг для бездомных во время пандемии соорудили "пятачок помощи" продуктами питания

"Мы не считаем, что архитектура может стать единственным решением проблемы. Она способна лишь помочь облегчить положение людей, оказавшихся без крыши над головой. Проблема бездомности - социальная, даже в большей степени системная проблема", - говорит Талезник.

По оценкам ООН, около 15 миллионов человек ежегодно выселяются из своих домов не по своей воле. Среди них все больше молодых людей. По этим причинам Организация Объединенных Наций в феврале 2020 года приняла первую резолюцию о бездомности и призвала правительства стран принять быстрые и решительные меры по борьбе с бездомностью. ЕС планирует решить ее уже к 2030 году.

Глобальный вызов

"Стыдно, что у нас есть бездомные. Хотя цифры здесь ниже, чем где-либо в мире, если сравнивать их, скажем, с Мумбаи", - подчеркивает куратор выставки Дэниел Талезник. "Конечно, у нас ситуация лучше, но это сравнение было бы неверным. Необходимо сравнивать с реальными условиями жизни в том или ином городе - арендной платой, ценами на землю. У нас есть города, где люди должны платить половину своей зарплаты за аренду жилья".

Бездомные в Лондоне во время пандемии

Некоторые политики давно осознали важность этой проблемы и включили ее в свою повестку дня. Мэр Лондона Садик Хан еще три года назад подверг критике сложившуюся ситуацию. В своем твиттере он написал следующее: "Позор, что в нашей стране люди умирают из-за бездомности. Правительство должно перестать игнорировать истинные причины бездомности и срочно инвестировать в услуги, которые нам необходимы, чтобы положить конец этому национальному источнику стыда".

Богатые и развитые страны должны создавать лучшие структуры для жизни людей и гарантировать им право на жилье, которое закреплено в статье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

Выставка "Кто следующий? Бездомность, архитектура и город" в Музее архитектуры Технического университета Мюнхена продлится до 6 февраля 2022 года.

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