 В Германии подняли 1700 флагов. Почему? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.12.2021

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Культура и стиль жизни

В Германии подняли 1700 флагов. Почему?

1700 флагов - это напоминание о том, что антисемитизму в Германии нет места. Акция проходит в рамках Года 1700-летия еврейской жизни в стране.

Флаг в рамках акции За жизнь. Она проходит в рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии

"За жизнь!" (le'chajim) - это традиционное еврейское пожелание произносят во время застолья. Но сейчас эту фразу можно прочитать на флагах, развешанных по всей Германии.

1700 лет еврейской жизни в Германии

В 2021 году в Германии торжественно отмечается Год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland) в стране. И кампания с флагами - одна из акций, проходящих в рамках Года. "Поднять флаг за еврейскую жизнь и как символ борьбы против антисемитизма", - такая идея пришла создателям объединения "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии". Именно оно отвечает за организацию и проведение мероприятий в рамках года. Инициативу уже поддержади общественные организации, местные органы власти, политические партии, синагоги, церковные общины, школы, университеты, спортивные объединения, музеи и Центральный совет евреев в Германии (Zentralrat der Juden in Deutschland). Принять участие в акции можно было и частным лицам.

Обер-бургомистр Бонна (слева) Катья Дернер приняла участие в акции

Обер-бургомистр Бонна (слева) Катья Дернер приняла участие в акции

Но вернемся к самому Году еврейской жизни в Германии. Кульминацией #2021JLID стало 11 декабря. И эта дата - вовсе не случайность. Именно в этот день 1700 лет назад, в 321 году, римский император Константин Великий издал указ, который считается первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе.

Императорский указ 321 года стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

Против антисемитизма

В рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии, который официально стартовал 21 феврала 2021 года с торжественной церемонии в Кельне, уже прошло множество мероприятий. На открытии года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер(Frank-Walter Steinmeier) призвал всех жителей страны противостоять антисемитизму в любых его проявлениях. Борьба с антисемитизмом стала одной из центральных тем года, хотя изначально ее не планировалось делать главным фокусом.

Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия проходили в онлайн-форме или в урезанном формате, поэтому было принято решение продлить празднование 1700-летия до лета 2022 года. Но промежуточные итоги организаторы уже могут подвести. "Многие евреи признались, что впервые за последние 76 лет они решились показать свои традиции и обычаи на улицах и площадях немецких городов", - заявил Андрей Ковач (Andrei Kovacs), глава объединения, организующего мероприятия проекта. То, насколько жизнь евреев действительно знакома и понятна всем остальным, наглядно показывает видео, снятое к торжественному открытию года. В нем один юноша признается, что значит быть евреем в современном немецком обществе: "Нужно постоянно объяснять, что это такое." Более 1500 мероприятий, уже состоявшихся в рамках празднования1700-летия еврейской жизни в Германии, рассказали в деталях о жизни евреев в Германии.

В рамках проходящих выставок и мероприятий организаторы Года обращались и к таким темам, как Холокост и антисемитизм. Из-за участившихся случаев проявления антисемитизма невозможно было представить себе торжество без упоминания самой проблемы. Только в Берлине было зарегистрировано 522 случая за первое полугодие: от нанесения порчи имуществу до нападений и угроз на почве антисемитизма. "Еврейство - основополагающе для Германии", - подчеркнула немецкий политик Сильвия Лёрман (Sylvia Löhrmann), являющаяся генеральным секретарем объединения "1700 лет еврейской жизни в Германии", которое занимается подготовкой и организацией мероприятий по случаю 1700-летия еврейской жизни в Германии. - И то, что так много людей приняло участие в акции с флагами, - это сильный сигнал: "Мы - одно целое!".

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    Автор: Ефим Шуман


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